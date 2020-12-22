小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（22日）新聞重點。

【1】傅高義籲蔡要小心 別只聽美國的

美國著名大陸問題專家、哈佛大學榮休教授傅高義逝世，享壽90歲。傅高義生前最後一次接受媒體專訪時呼籲蔡英文總統面對兩岸問題「要非常小心」，他指出，不要只聽信美國單方面聲音，得同時聆聽北京釋放的所有訊息，仔細解讀，帶領台灣走往正確的方向。他也曾示警，台海衝突可能釀成一場災難性大戰。

【2】勞動基金炒股弊案 如滾雪球愈滾愈大！統一投信資深副總等4人聲押禁見

檢廉偵辦勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文貪汙、炒股案續有發展，檢廉懷疑，游迺文利用職權，要求代操的統一投信資深副總闕志昌大量買進遠百股票，協助寶佳執行長唐楚烈、投資主管邱裕元出脫套利，21日展開第4波偵查行動，搜索闕住處及辦公室，約談闕等4人，漏夜偵訊中。檢方今天凌晨訊後，認為4人涉犯重罪，並於被拘提前刪除手機訊息，有湮滅證據、串證之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

【3】駐伊使館遭彈襲 美揚言報復

隨著伊朗軍頭蘇萊曼尼被狙殺事件即將屆滿1周年，中東緊張局勢再度加劇。伊拉克首都巴格達市中心「綠區」20日晚遭至少8枚「卡秋莎」火箭彈襲擊，目標為美國駐伊大使館，美使館啟動防空系統攔截，僅部分設施受輕微損壞。美國中央司令部司令麥肯錫將軍（Frank McKenzie）警告伊朗勿蠢動，若德黑蘭欲為蘇萊曼尼報仇，華府已準備好反擊。

【4】水肥大戰 鄭文燦籲共同解決

北桃水肥大戰近1周，台北市長柯文哲21日與桃園市長鄭文燦王見王，柯說不會尷尬、會溝通，鄭則向柯喊話，桃園幫北市處理廢棄物，桃園送到台北的水肥只占處理量一點點，垃圾、廢棄物處理要區域共同承擔，才會有效率。新北市長侯友宜被問到這問題時強調「攜手合作」。

【5】孫德榮生日 隔20年收小豬祝福

曾一手捧紅5566、明道、陳喬恩等藝人的「偶像製造機」孫德榮，20日席開6桌擺壽宴，明道發微信親唱〈生日快樂〉歌，日前正式破冰化解20年宿怨的羅志祥（小豬）也發了1分多鐘影片送上祝福，孫德榮笑說：「其實是我叫他不要來，會變成拷問大會！」

(中時新聞網)