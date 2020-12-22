看見．齊柏林基金會25日在國家圖書館舉辦【一本攝影集・一顆綠種子 全家攜手孩子・一起看見台灣】公益捐贈暨環境講座活動。（基金會提供）

看見．齊柏林基金會與國家圖書館、全家便利商店共同將於12月25日舉辦【一本攝影集・一顆綠種子 全家攜手孩子・一起看見台灣】公益捐贈暨環境講座活動，邀請全國教育界人士共同啟動《看見台灣 點亮教育》儀式，見證看見．齊柏林基金會走入全國校園、深入全國各角落的展望。

看見．齊柏林基金會在2019年出版了齊柏林導演離世後第一本攝影集《凝視 齊柏林—台灣的四維空間》，並在今年夏天展開「一本攝影集．一顆綠種子」公益募書活動，希望將攝影集捐贈至全國圖書館及公立小學，後經台大EMBA、政大EMBA及社會大眾熱情響應，總共募得1157本攝影集。

基金會為此特別舉辦這場公開捐贈儀式，邀請國家圖書館及教育部國民及學前教育署及受贈單位代表受贈，希望能讓這些善舉與愛心持續在台灣這塊土地上發光發熱。

10月7日「全家一起看見台灣」五年四大計畫記者會上首度映獻60秒預告片之後，看見．齊柏林基金會也與企業公益夥伴全家便利商店，再次共同發表《美麗台灣2.0》的完整版影片。

基金會指出，這是一支以4K超高畫質拍攝的精彩影片，收錄齊柏林導演過去未曾公開過的空拍作品，並邀請原擔綱《看見台灣》配樂的何國杰大師再度操刀，為我們帶來視覺與聽覺的饗宴。

正當世界劇變，疫情困住全球一整年之際，《美麗台灣2.0》引領我們再次看見台灣的偉大，重生的美麗。這樣的精神與美麗也將在「看見台灣校園公播」計畫當中，以公益播放搭配環境教育講座形式，提供全國各級學校申請放映，讓影像的力量成為環境教育的新視角。

看見．齊柏林基金會與全家便利商店共同推動的「全家一起看見台灣」四大環境教育計畫，包括邀請10000名學童到齊柏林空間展館參觀體驗的「齊柏林空間．環境教育基地營」與深入全國校園「小小齊柏林．看見台灣校園公播」申請辦法，以及刻正規畫當中「下一個齊柏林．飛閱攝影紀錄雙年獎」及「看見台灣．逐岸行腳紀錄片」計畫，深入持續發掘島嶼的故事與真實現況。五年四大計畫從教育基地、校園扎根、導演培育、環境紀錄等多元面向，凝聚大眾珍愛與重視這片土地的共識。

這次記者會現場也播映了「逐岸—海岸行腳」活動紀錄影片，這個活動是由社團法人台灣海洋教育推廣協會主辦，看見．齊柏林基金會協辦，全家便利商店贊助，該活動於12月9日至13日進行，藉由5天4夜徒步行走蘇花古道方式，讓我們身歷其境走入齊柏林導演空拍的美麗東部海岸照片中，親身體驗台灣的美麗及壯闊，同時透過沿途的生態教育解說，了解在地人文與大自然平衡與環境保護的意義。

記者會最後的一場重頭戲則為「全家攜手孩子 一起看見台灣」環境講座，由齊柏林導演兒子齊廷洹董事及看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗講述如何結合公部門、企業界與NPO的響應與支持，一起為孩子們創造用影像改變環境的力量。

看見．齊柏林基金會表示，這次的活動選在齊柏林逝世三週年冥誕之際舉辦，除了揭示基金會傳承齊柏林志業的階段性里程外，更重要的是見證更多企業與團體共同耕耘台灣環境教育的成果，代表基金會推動「看見台灣，守護家園」的努力已獲得愈來愈多的肯定，並希望以此為媒介，號召社會上更多的企業與朋友投入關懷土地與環境的行動，讓美麗台灣成為不斷開枝展葉的進行式。

齊柏林導演離世後第一本攝影集《凝視 齊柏林—台灣的四維空間》，並在今年夏天展開「一本攝影集．一顆綠種子」公益募書活動。（基金會提供）

齊柏林導演離世後第一本攝影集《凝視 齊柏林—台灣的四維空間》，並在今年夏天展開「一本攝影集．一顆綠種子」公益募書活動。（基金會提供）

齊柏林導演離世後第一本攝影集《凝視 齊柏林—台灣的四維空間》，並在今年夏天展開「一本攝影集．一顆綠種子」公益募書活動。（基金會提供）

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