電動車大廠特斯拉今天加入標準普爾500指數，但投資人不捧場，終場股價重挫逾6%，淪為表現最糟的成分股。儘管如此，這家全球市值冠軍車廠年初以來股價仍飆漲逾6倍。

特斯拉（Tesla）成立以來屢被看衰，一向是股市禿鷹放空熱門標的。今年美股在聯邦準備理事會（Fed）超寬鬆貨幣政策加持下水漲船高，特斯拉備受追捧，標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）11月宣布特斯拉將加入標普500指數後，股價進一步飆升。

隨著利多出盡，特斯拉股價從歷史高點拉回，終場重挫6.49%，收在649.86美元。標普500指數受連累，終場下挫0.39%，表現不如以小漲0.12%作收的道瓊工業指數。

路透社援引知情人士說法報導，蘋果公司（Apple）持續研發自駕車技術，鎖定2024年生產一款可能包含獨門電池技術的轎車。特斯拉尾盤跌幅擴大，與這則報導刊出時間重疊。

不過，特斯拉年初以來股價仍飆漲6.7倍，執行長馬斯克（Elon Musk）與握有這檔股票的投資人獲利甚豐。

根據「富比世」（Forbes）雜誌即時全球富豪榜，49歲的馬斯克身家淨值1447億美元，僅次於亞馬遜（Amazon.com）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）掌門人阿爾諾（Bernard Arnault）家族。

特斯拉2003年成立，起初不被看好。隨著電動車日漸普及，被譽為「汽車界蘋果」的特斯拉鋒芒畢露，如今市值超過6000億美元，傲視汽車產業，比排名居次的豐田汽車（Toyota Motor）高近兩倍，打進標普500指數帶來另一份肯定。

馬斯克今天開盤前在社群媒體推特（Twitter）發文：「感謝所有辛勤工作讓特斯拉成功的人，我由衷感激。」

特斯拉加入標普500指數後，將受益於更多指數股票型基金（ETF）等被動投資錢潮，但特斯拉股價一向波動劇烈，採市值加權的標普500指數未來可能因這檔第6大股票而震盪加劇。

此外，今年特斯拉股價不畏2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，如火箭般飆升，部分分析師警告特斯拉已成為投機標的，可能重現雅虎（Yahoo! ）1999年底加入標普500指數後泡沫破裂的局面。

(中央社)