新臺澎輪即將辦理招標，這項標案擬採取國內標，準備投標的華岡集團旗下東聯航運指出，國內造船廠並無興建駛上駛下輪經驗，連江縣國造的臺馬之星經常故障，造成離島居民交通受阻，殷鑑不遠，且投資興建新台澎輪的航商需承擔20年的營運責任，不應讓旅客承擔風險，應比照剛招標的新臺馬輪採取國際標。

華岡集團以「麗娜輪」經營國內客運航線多年，該集團在給行政院、交通部等的陳情書中指出，『新臺澎輪航線長期航班勞務工作-委託台灣-澎湖客貨駛上駛下船航線』標案，限定船隻須在國內建造，國內造船廠可建造大型鋼製船舶僅有高雄中信造船及台灣造船廠兩間船廠，且目前實績均以建造貨船為主。

兩家船廠近幾年配合軍艦國造計畫辦理軍艦與研究船建造，缺乏客貨駛上駛下商用船舶的建造經驗。反觀歐洲和日本的船廠及市場上有多種、多樣的已營運客貨駛上駛下船舶可以委託其建造。除了降低成本、建造經驗豐富、可行性提高外，對於建造的時間也較容易掌握。

台灣-澎湖之間的交通為政府責任，新造船舶計畫不可將此責任當成實驗研究性質，導致離島交通需求斷線，連江縣臺馬之星國造案殷鑑不遠，今年9月16日決標的新臺馬輪，就未限定國內建造。

另中信造船雖有建造「臺馬之星」經驗，但因本身無船圖設計能力，係向國外採購舊式船圖，再依需求修圖，造成臺馬之星完工營運迄今常常因為故障停航，導致離島居民交通受阻，監察院也於民國105年對交通部、連江縣政府提出糾正在案。

台船雖為國內首屈一指之船廠，但對於駛上駛下之客貨兩用船確實沒有建造經驗，且新台澎輪之建造為單一個案，無市場延展性，恐將造成成本居高不下，墊高航商營運成本，衍生履約難度。

目前承擔澎湖對外交通的臺華輪已經超出使用年限，航港局要求新臺澎輪應於973天完工交船，但國內造船廠需採購成熟船圖、訂製主要裝備零件等易生延誤，影響民生運輸權益。

航港局則表示，船舶製造業是臺灣重要的傳統產業，國內造船廠擁有豐富的船舶組裝經驗及系統整合能力，為確保新臺澎輪離島交通船建造工程順利推動，該局邀集造船、輪機、電子航儀及營運管理專家學者成立「離島船舶汰舊換新專案督導小組」，按季召開會議，就未來建造工程的施作品質及進度管控進行督導，並就船舶航政法規、國際公約及建造技術提供專業建議及諮詢，協助推動離島交通船的建造能如期如質的完成。

(工商 )