萬海（2615）本月7日董事會授權旗下新加坡子公司進行船舶採購，規劃以總價不超過102.6億台幣，約3.6億美元買進數艘1,800箱（20呎櫃）到8,500箱二手全貨櫃船，到昨（21）日為止，已經公告買下5艘貨櫃中、長程航線全貨櫃船。

萬海7日董事會當天同時公告以1,825萬美元買下4,178箱貨櫃船1艘，本月18日公告以3,536萬美元買進兩艘7,241箱貨櫃船，21日公告同樣以3,536萬美元買進1艘7,241箱貨櫃船，另以3,250萬美元買進6,350箱貨櫃船1艘，合計共1.5683億美元，已經完成43,56％的採購進度，顯然都已預先洽妥採購對象。

以萬海目前採購的船隻看，公司積極擴充中、長程航線自有船比例，這些船隻不論放在美西、中東、印度或南美西岸航線都很適合。而以剩餘採購金看，萬海還可採購6艘以上類似等級全貨櫃船。

(工商 )