密爾瓦基公鹿遭到聯盟處罰，沒收1支2022年的次輪選秀籤。NBA在22日宣布，公鹿季外違法招募國王後衛波達諾維奇(Bogdan Bogdanovic)，根據規定11月20日才開放自由市場，22日允許簽約，但公鹿在16日就與國王達成初步交易共識。

NBA聲明：「今日聯盟宣布公鹿因違反自由市場開放時間，撤銷他們1支2022年次輪籤。聯盟調查證實公鹿與波達諾維奇的經紀人提前接觸，並考量公鹿在調查中的配合，以及缺乏違規敲定合約的證據，畢竟公鹿最後沒有簽到波達諾維奇。」

公鹿冒著違規風險招募波達諾維奇，主將「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)親自提出要求，並催促球團完成交易。然而波達諾維奇本人不願意去公鹿也不願留在國王，他其實是受限制的自由球員，國王必須先與他簽約才能賣。然而老鷹帶著4年7200萬美元報價從旁殺出，波達諾維奇接受了，並且國王沒有跟進，最後就被老鷹搶走。

波達諾維奇上季場均15.1分、44%投籃命中率(三分球37%)，是公鹿比較需要的外圍攻擊手。結果公鹿白忙一場，聯盟決定從輕發落。雖然補強受挫，所幸字母哥最後還是同意以超級合約留隊。

(中時新聞網)