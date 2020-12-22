臉書網友發文。（圖／翻攝自臉書社團「鳳山黃捷會客室（黃捷 官方社團）」）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書社團「鳳山黃捷會客室（黃捷 官方社團）」）

高雄市議員黃捷罷免案18日由中選會宣告成立，定110年2月6日（星期六）舉行投票。國民黨高雄市黨部主委李哲華18日呼籲民眾，在2月6日這天出來投票，與「2266」的黃議員直球對決。此言論令「捷粉」不滿，認為國民黨傾整黨之力在對付無黨籍的黃，更痛批國民黨「是為了罷韓復仇而來吧？」

根據《新頭殼》18日報導，李哲華針對黃捷罷免案成立表示，黃在高雄市議會表決瘦肉精零檢出時臨陣脫逃，僅以「健康權不能被妥協」口號帶過，罔顧鳳山民眾民意。既然黃說要「直球對決」，那民眾就要在罷免投票日當天行使公民權，投下罷免票體現民主價值，淘汰「2266」的議員。

針對李哲華的言論，黃捷支持者20日在臉書社團「鳳山黃捷會客室（黃捷 官方社團）」發表《誰跟你2266》一文，寫道：「國民黨不演了，直接表態要支持者罷免「2266」的小捷議員？國民黨議員有誰入選過三次優質議員？還說不是報復性罷免？都已經用政黨之力在罷捷了，這個政黨是為了罷韓復仇而來吧？用全黨之力對付一個無黨籍、沒資源的議員，這樣合理嗎？」

此文一出，獲得不少捷粉迴響，紛紛留言：「誰2266？國民黨才2266～所有國民黨員都2266啦！」「直接批評人2266是怎樣？」「就可憐國民黨他們快沒舞台了，只能發這種牢騷」、「我就挺黃捷+1」、「KMT忘了他們高雄8席立委1席都沒上了嗎」、「2022國民黨選舉危矣！」「罷免投反對護優質議員，讓韓粉再自取其辱一次」、「如果她是2266，那KMT可能連存在的價值都沒有」。

(中時新聞網)