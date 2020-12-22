年底迎接聖誕、跨年等假期，電信業也將其視為傳統旺季之一，龍頭中華電(2412)衝刺4G、5G用戶，最新祭出「4G/5G上網量加價購買一送一」，即消費者購買多少傳輸量即可在獲得相同的傳輸量優惠，盼透過年底的優惠，用戶行動上網使用量攀升之際，可以積極留住老客戶、並搶下更多新客戶，至於台灣大(3045)，則是繼2015年後，再度祭出「台灣大時空訊息活動」，不限電信用戶都能免費寄訊息給5年後的自己及指定的人。

中華電挾年底傳輸量需求高峰，推出「4G/5G上網量加價購買一送一，即1GB/3GB/5G各贈送1GB/3GB/5GB的超值優惠，同時包裝更多應景的行動服務好禮，包括「Hami雲端遊戲兩款陣容新上線」、「LINE MUSIC鈴聲答鈴獨享年約包9折」、「申辦Hami書城月讀包享超值贈品」以及「行動帳單代收服務專屬優惠」等。

中華電也針對廣受5G用戶青睞的Hami雲端遊戲，本月再推Disney無限世界2.0(漫威超級英雄)、Disney無限世界3.0(星際大戰)等兩款高品質遊戲大作新上線，瞄準遊戲玩家對於傳輸低延遲的高標準，增加客戶對5G的黏著度。

除中華電搶年底商機外，台灣大則是繼2015年後，第二度端出「台灣大時空訊息活動」，不限電信用戶都能參加，可以免費寄訊息給5年後的自己及指定的人，該活動將從即日起到12月31日為止，不限台灣大用戶，全民都能免費上傳想對自己、家人或朋友說的話，在5年後準時寄出，每人可上傳10則文字、照片、音檔或影片訊息。

(時報資訊)