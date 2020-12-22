合勤控(3704)旗下兆勤科技(Zyxel Networks)宣佈，與IC設計廠信驊(5274)攜手合作，全面深化整合兆勤網路交換器與內含信驊晶片的專業影音解決方案，確保從晶片、影音延伸器到網路交換器能夠無縫互通協作，讓影音行業夥伴更無痛邁向IP化影音傳輸應用 (AVoIP)。

針對IP化影音應用的特殊需求，兆勤今年在網路交換器上推出量身打造的網路AV模式，除了能跟採用信驊科技晶片的影音延伸產品無縫整合，還提供直覺好用的安裝精靈，簡化設定步驟；也包含常用的網路影音服務功能，所有影音網路常用的關鍵資訊，例如每網路埠的連線、頻寬、系統、及IP群播使用狀態等，都可以在網路AV模式的儀表板上即時查看。

兆勤網路事業中心副總吳維銘表示，這次的合作，結合兆勤科技在網路領域超過30年的專業實力，與信驊科技在影音應用方面的豐富經驗，將讓專業影音產業的經銷商、系統整合商和通路合作夥伴，能夠以更簡單的方式，無痛快速轉換到IP化影音傳輸架構，為學校、體育酒吧、大型顯示牆等應用，帶來更好的影音觀看體驗。

在影音產業應用上，相較於傳統的HDMI佈線方式，IP化影音傳輸應用不僅安裝彈性高、擴充性強、設備成本較低、還能帶來更好的影音體驗，因此吸引許多行業系統整合商走向IP化架構，但轉換過程卻常因為不熟悉網路交換器設定與整合性，導致轉換花費更多時間成本。

信驊業務副總經理陳清宏表示，信驊長期致力於1GbE 的AVoIP解決方案，成功地在該領域維持領先地位。隨著越來越多專業影音應用走向1GbE IP化網路，雙方都相當看好這塊市場未來的發展，故攜手共同開發AVoIP解決方案，相信高性能的影音服務需要建立在可靠的網路架構上，才能真正幫助客戶快速轉換到IP化架構，兆勤交換器獨特的網路AV模式，也能降低影音網路供裝和維運所需的運營成本。

(時報資訊)