針對獨董黃福雄召開股東臨時會解任另一獨董陳世洋，永大(1507)公司發出聲明指出，對於黃福雄指出的內容不便表示評論，但這屆董事及獨立董事上任以來，均在各自專業、管理領域上發揮所長。陳世洋獨董對公司多所貢獻，黃福雄獨董在專業法律背景下提出很多寶貴意見，然對兩位獨董因意見相佐引發誤解，公司方面表示遺憾。

永大表示，在這屆董事會帶領下，業績有目共睹，營業利益自108年第2季後開始向上提升，今年第3季營業利益較去年同期大幅成長221.5％，營業利益率更由3.6％大幅提升至8.9％。

其中永大(中國)自108年第2季單季最大虧損1.8億元，歷經一年半的努力衝刺，至今年第3季已首度轉虧為盈，獲利1.1億元，單季獲利率成長高達161％，永大未來仍將深耕布局大陸市場，前景看好以重返世界前十大為目標。

而在董事會帶領下，永大狀況穩定，獲利持續大幅提升，不希望再有任何紛擾影響公司發展，公司方面呼籲各位股東及董事能放下過往，共同展望永大未來，並支持公司經營團隊可以在穩定的狀況下，為公司、股東及員工謀求最大利益。

(時報資訊)