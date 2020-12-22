台灣半導體業今年在新冠肺炎疫情中逆勢成長，日月光投控(3711)因應半導體需求暢旺，持續擴大布局、提升產能規模，旗下日月光中壢廠及高雄廠明年人才需求合計超過4600人，近日陸續舉辦年末大型徵才活動，盼持續深耕桃園及高雄、在地紮根。

日月光高雄廠明年預計招募逾3600名人才，19日於K11廠區舉辦年末大型徵才活動，以製程工程師、設備工程師、儲備幹部、生產助理員為主。現場同步設置職業安全互動及健康衛教體驗區，降低求職者等候緊張感，並同步了解集團對職場安全健康的促動。

日月光指出，職業安全互動區主要展示「機台安全」與「廠房安全」，並安排專人介紹及體驗，加深求職者印象。健康衛教體驗區則使用InBody身體組成分析儀，立即檢測求職者的體脂率、肌肉量、基礎代謝率，並由日月光診所的專業護理人員進行說明與講解。

日月光中壢廠明年人才招募需求上看1000人，昨（21）日攜手桃園市勞動局就服處、桃園市榮民服務處共同舉辦「榮光煥發、樂活桃園」大型徵才活動，並同步安排職場互動區，盼延攬優秀退除役官兵及在地青年加入日月光行列。

日月光中壢廠總經理陳天賜表示，近年來業務量需求屢創新高，優質人才及穩定人流是不可或缺的關鍵因素。目前中壢廠已有近1.2萬名員工，未來預計將持續擴廠、預期可望創造超過3000個就業機會，持續深耕桃園、在地紮根。

日月光投控今年營運績效亮麗，高雄廠及桃園廠今年連7年加碼基層員工年終每人1萬元，並連4年調薪、平均幅度3～5％。因應5G技術產品布局，日月光投控將持續致力提升製程效率、爭取更多市場契機，透過系統級封裝（SiP）技術改善功耗和效能、大幅縮小體積。

(時報資訊)