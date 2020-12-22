永大(1507)獨董開戰，日立提名的獨立董事黃福雄自行召開110年度第一次股東臨時會通知，將解任寶佳提名的獨立董事陳世洋，並在會中補選一席獨立董事。寶佳、永大經營權戰火這次開打，挾著股權過半的日立，將在這次股臨會中，拉下陳世洋，獨立董事席次將由原本1：2扭轉為2:1，整個董事會席次由3：4轉變回4：3，拿下永大經營權勢在必得。

黃福雄針對這次召開股臨會，提出5點理由，包括1.陳世洋擔任第18屆獨立董事期間杯葛董事會決議，卻於擔任第19屆獨立董事習於附和及背書經理階層意見，有失獨立性及專業性；2.逾越審計委員會職權，執意作成股利配發之建議案，附和公司主事者意見；3.陳世洋對經營階層所提「經理人及專業主管等之薪酬修訂案」，未積極督促甚而照單全收；4.陳世洋於第18屆任期中，無端指控特定董事及獨立董事立場，且恣意召集108年第1次股東臨事會改選全體董事，執意妨礙特定股東參與，致改選結果無法反映正確且即時之股東意向；5.難期陳世洋能公正超然履行其職務，因此召開臨股會維護全體股東之利益。

針對黃福雄的指控，陳世洋表示，做成配發108度股利建議案，是經考量公司現金流量並做現金壓力測試，且日立在股東常會時亦投贊成票。他也強調，本屆即第19屆董事會之經營團隊績效卓著，有目共睹。而針對經理人定位暨薪酬修訂案，也都是經董事會決議。至於黃福雄提出妨礙特定股東參與股臨會，陳世洋指出，第18屆任期中，根本無從事先預知日立將自己延長公開收購期間，因此，日立延長公開收購取得股份，未能參與108年度股臨會，與他無關。

(時報資訊)