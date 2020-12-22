工業電腦廠振樺電(8114)受新冠肺炎疫情衝擊，2020年前三季合併營收衰退近2成。展望後市，公司21日召開法說會，表示近期客戶訂單需求已見回溫跡象，若排除疫情、缺櫃、缺料等不確定因素干擾，營運表現可望重返2019年水準，盼營收有機會上戰百億關卡。

振樺電前三季歸屬母公司稅後淨利0.8億元、年減78.21％，每股盈餘（EPS）1.08元，雙創同期新低。不過，第三季歸屬母公司稅後淨利0.38億元，雖年減達73.76％、但季增47.75％，每股盈餘0.51元，回升至今年高點。

振樺電指出，疫情使各國採取封城措施應對，POS及KIOSK業務受衝擊較重，由於生產停擺及訂單出貨進度遞延，使前三季營收下滑至規模經濟邊緣，匯率波動亦影響毛利表現。加上固定營業、攤銷折舊費用及人員配置結構未變，使短期獲利表現遭逢壓抑。

振樺電前11月自結合併營收72.01億元、年減19.81％，衰退幅度大致受控，仍創同期第三高。公司指出，POS及KIOSK等零售應用遞延訂單陸續恢復出貨，接單動能自本季起已見回溫跡象，依目前訂單能見度觀察，預期營運表現可望逐步回升。

展望明年，振樺電對POS、KIOSK及工業電腦3大產品線展望審慎樂觀，但坦言仍需觀察疫情因素影響。同時，雖然接單狀況轉強，但目前缺櫃造成海運價格大漲，歐美客戶基於成本考量拉貨趨守，部分零組件缺料亦影響出貨進度，將是另2項干擾變數。

而振樺電攜手聯想設立合資公司LPK，以POS及自助服務KIOSK布局全球500強零售及服務客戶，目前已打入歐亞前5大零售商中的3家，目前以小量出貨。雖然因疫情造成亞洲市場反覆封城、使後續需求放量時間遞延，但已初步取得決定性訂單。

振樺電指出，振樺電的硬體在貿易戰後更具競爭力，聯想擁有的全球500強零售及服務客戶則是振樺電較難打入客群，雙方成立合資公司提供服務，對振樺電而言能接觸更多客戶，對聯想而言則能提供更多產品給客戶，使雙方關係更密切。

對於華碩前執行長沈振來成為新任董事，振樺電表示，沈振來在供應鏈資源上有許多經驗，對振樺電在供應鏈採購上助益甚多。且其創立的聯網（AIoT）新創公司創捷前瞻科技（iMotion Group）與振樺電有合作，旗下瑞傳可在生產方面進行合作。

(時報資訊)