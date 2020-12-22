回顧2020年商用不動產及土地市場今年因疫情衝擊促成資金回流契機，台商及企業加碼投資的硬需求支撐下，帶動整體大型案件交易，各類產品紛紛有創下單件總額為歷年新高的交易，而市場強烈的需求也帶動建商、壽險業在土地市場積極購地開發，其中以台北市最為亮眼，全年土地交易總金額為近10年新高。

信義全球資產公司總經理柯宏安說，央行於12月祭出信用管制打炒房政策，短期商用市場交易熱度可能受整體氛圍連帶影響，但政策並非針對商用不動產，且有助市場交易價量健康發展，在國內經濟表現佳、低利率環境、產業回流的資金動能與實質需求充足等關鍵因子若能維持下、加上政府持續推動重大建設、以及都更危老題材，商用不動產物件仍會是市場資金尋求保值停泊的很好去處，預期2021年商用不動產表現仍平穩可期。

柯宏安分析，今年商用不動產市場成長，並非來自短期成交量激增、或全面性單價飆漲，主要是來自中大型企業的實質需求，且需求規模通常較大，高總價交易也跟著增多；因此建商、壽險公司也看準市場的剛性需求，積極佈局與競爭大型標的，讓今年破各類產品單筆交易總額新高之記錄頻傳，包含：南山人壽取得世貿三館案，創下地上權類單筆交易總額新高、富邦人壽取得王朝酒店，創下旅館類單筆交易總額新高、富邦人壽取得大南港土地案，創下土地類單筆交易總額新高。

在商用不動產交易方面，受台商回流及低利率的影響，催生今年商用不動產交易熱潮，上半年雖受疫情影響在低檔，但第三季起回溫，總計上市櫃法人今年度商用不動產總交易金額1,309億元，不僅超越去年1,116億元，更是2012年以來新高，其中工業廠房交易達771億元，佔整體近60%，其中又以新北市土城區為最高；值得注意的是，建設業今年光投資工業地產就比去年增加118億元，為工業地產注入不少投資動能。若從買方類別來看，今年以壽險業為主，投資金額359億元佔整體商用不動產交易金額27%，其次是科技業以316億元，科技大廠台積電就在台南投入100億元。

另外，在土地交易市場方面，今年度累計交易總額達1,949億元，主要買家乃以建設及壽險為主，若以區域別來看，台北市表現最為亮眼，總交易金額達1,012億元，佔整體市場5成，為去年493億逾2倍，交易規模為台北市近10年新高，其中又以南港區最高。除台北外，台中也越來越受建設業青睞，出現北部建商卡位台中土地盛況，又以七期搶得最激烈。

(時報資訊)