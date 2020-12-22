連鎖餐飲集團王品(2727)搶攻年末聚餐及微型尾牙商機，除了衝刺品牌據點拓展，亦加速既有品牌門市升級轉型，包括「聚 北海道鍋物」、「原燒O-NiKU」、「享鴨」、「夏慕尼」、「藝奇」等5個品牌，12月將一舉完成18家門市新開及改裝開幕，可望增添營運成長動能。

王品2004年創立鍋物品牌「聚 北海道昆布鍋」，今年以新名稱「聚 北海道鍋物」升級轉型，增設無限提供野菜、副食及甜點自助吧的新型態概念店，首波台北南京東店及中壢SOGO店8月改裝升級開幕後市場反應良好，使集團決議加速既有店面轉型。

王品指出，「聚 北海道鍋物」改以融合日式祭典元素、暖色木作打造愜意用餐氛圍，12月將有台北衡陽、台北南昌、新北三峽、台中公益、台中中科、高雄夢時代、嘉義耐斯、台東秀泰店等8家門店，完成新開或改裝開幕，積極搶攻冬季鍋物商機。

同樣於2004年創立的燒肉品牌「原燒」，王品2018年推出全新風貌、店型及商品組合的「原燒O-NiKU」展開轉型升級，大量使用原木家具營造溫暖用餐氛圍。12月共有2家門市改裝開幕，分別為已於19日開幕的新店民權店、以及預計29日開幕的新莊中正店。

而2005年創立的日料品牌「藝奇」亦宣布啟動轉型、主打「極炙鮮美 岩燒日料」，新添全新明星商品岩板燒及980元定價套餐。高雄夢時代店成為首家新形態店，以日本浮世繪靈感融入招牌菜色、設計專屬壁畫，並運用在日本蘊含祝福意涵的摺扇作為主視覺。

同樣於2005年創立的高檔鐵板燒品牌「夏慕尼」，王品將台中大隆店重新改裝，已於7日重新開幕迎賓。2018年推出的「享鴨」則加速展店步調，第4家門市與「聚 北海道鍋物」採複合店型，進駐素有台中美食「一級戰區」的公益路二段商圈。

(時報資訊)