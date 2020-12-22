演過不少八點檔長壽劇的葉全真，近日上節目分享拍戲秘辛，曾在澎湖附近的島拍戲時，發燒到40度，但船要3天後才會回本島，最後因為延誤救治，導致脊椎神經受損，之後她只要變天，就無法久坐久站。

葉全真在節目《請問你是哪裡人》透露，有次到澎湖附近的島拍戲，但因為天氣太冷，第1天就發燒到40度，頭更痛到她想去撞牆，但因為要3天後才會回澎湖本島，只好把大家手邊的所有藥都吞了，未料隔天更嚴重，拍戲時全身都動不了，只要一動全身神經都抽痛。

最後導演沒辦法，只好要工作人員把葉全真扛到現場，坐在椅子上把對白講完，只拍她的特寫，之後回到澎湖本島後，她趕緊就醫，但因為延誤救治導致脊椎神經受損，她至此成了氣象台，只要變天她就無法久坐久站。

而謝承均則是同時拍2部八點檔，整整7天沒回家，1天大概也只能睡2、3個小時，導致重感冒外，嘴邊還長出了很嚴重的皰疹，和她對戲的連靜雯、李燕，看到都快嚇死，雖然他趕緊解釋不會傳染，但自己也覺得可怕，只能盡量避開，讓對手不會這麼難受。

(中時新聞網)