台南一名鍾姓護理師本月1日凌晨下班，遭酒駕車主撞傷命危，搶救多日仍未見好轉，昨（21）日家屬忍痛決定拔管。鍾姓護理師住院期間，台南市長黃偉哲前去慰問，並把善款做成大型支票拍照PO網，此舉引發網友不滿，怒批作秀，而265萬餘元的善款卻遲遲沒有轉交給家屬，直到昨日被催促後社會局才完成匯款。

黃偉哲16日特地到醫院探視鍾姓護理師，並送上由社會局募集各方捐助的265萬餘元善款。不過把善款作成大型支票贈與家屬，還拍照PO上臉書，惹怒不少民眾，網友表示「又不是中獎」「各界善款搞得像你的個人捐款」「不要作秀了，家屬要的不是這個看板吧！」另有人指出，受害者家屬尚未拿到善款，市長卻拿著假收據去慰問，對家屬來說是二次傷害。

鐘母（紫色外套者）蹲在女兒床前，送女兒最後一程。（台南市立安南醫院提供／程炳璋台南傳真）

鍾姓護理師情況未見好轉，21日家屬忍痛拔管，台南市議員林燕祝昨陪同家屬向捐贈善款的民眾表示感謝，詢問後得知，家屬還未收到善款，她昨上午向市府催促後，社會局才開始進行流程。

時代力量台南黨部也在臉書提出質疑，「有空印手板，沒空撥善款？」痛批台南市政府只是代為轉交各界善款而已，錢還沒到，先做媒體操作，實在觀感不佳，呼籲市府未來面對受害者家屬時應更有同理心，並以實質行動為優先。

對此，社會局已在昨日下午將265萬餘元善款順利匯至鐘母帳戶，針對支票引發觀感爭議，社會局表示，未來將會考量家屬感受，更謹慎處理關懷慰問事宜。此外，鍾姓護理師家屬感謝各方協助，也呼籲不必再捐款。

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(中時新聞網)