即將就任的美國新政府矢言重返伊朗核子協議，其他協議簽署國對此表示歡迎。針對華府可能重返協議，其他列強強調，準備好「共同致力積極解決」。

德國、英國、法國、俄羅斯、中國和伊朗外交部長21日召開視訊會議後發布聯合聲明，重申他們對於通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JCPOA）所做承諾。

聲明指出，「部長們同意繼續對話，確保聯合全面行動方案得以全面落實」、「部長們確認美國可能重返聯合全面行動方案，強調準備好共同致力積極解決此一問題」。

伊朗2015年與世界列強簽署JCPOA，以德黑蘭抑制核計畫來換取解除大部分經濟制裁。美國總統川普政府於2018年5月8日退出伊朗核子協議，並對德黑蘭實施一系列制裁，使伊朗無法獲取這項協議承諾的經濟效益。伊朗則以縮減履行對核協議所做承諾加以反制。

美國總統當選人拜登將於明年1月20日就職。他已經承諾，美國將重返核子協議。

他12月稍早告訴「紐約時報」（The New York Times），遏制伊朗核武野心是他的首要之務，強調美國將重新加入核協議，做為後續更廣泛談判的起點。

拜登也承諾解除川普對伊朗實施的制裁。獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，解除制裁是否必須進行談判，或者美、伊是否必須先做到完全遵守協議，目前並不清楚。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）上週暗示，為了降低緊張，願意與拜登政府談判。

哈米尼指出，「若制裁得以解除，我們連一小時都不應該猶豫」、「若制裁得以正確、明智、以伊朗—伊斯蘭和有尊嚴的方式解除，就該這麼做。但我們主要重點應該擺在消除制裁」。

伊朗首席核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）上個月遭到暗殺後，伊朗國會通過議案，讓政府得以提高提煉濃縮鈾的濃度。同時，若明年2月華府對德黑蘭的制裁仍未解除，伊朗將阻止聯合國監察人員進入伊朗境內核設施檢查。

上述立法尚未實施。巴黎、倫敦和柏林當局本月稍早已警告德黑蘭不要進一步違反協議。

伊朗也參與21日的外長聯合聲明，內容再次確認對國際原子能總署（IAEA）及其檢查制度的承諾說，「他們（指相關國家外長）強調與國際原子能總署繼續真誠合作的重要性」。

德、英、法、俄、中和伊朗外長21日也表達一致支持JCPOA的立場，強調此一協議「至關重要」。

(中央社)