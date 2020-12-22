台灣證券交易所統計全體證券商11月損益表現，由於經紀及自營業務獲利大幅成長，帶動整體券商11月稅後淨利91.65億元，較上月成長142.4％；累計前11月全體證券商稅後淨利498.42億元，較去年同期成長33.62％。

證交所指出，11月大盤總成交值約4.803兆元，較上月增加41.31％，使證券商經紀手續費收入較上月增加，經紀業務獲利46.68億元，月增近3成；11月出售證券利益及證券評價利益較多，使自營業務淨利較上月成長465.21％，單月獲利達49.06億元，承銷業務獲利8.2億元，月增74.47％。

今年前11月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加56.49％，經紀業務獲利417.75億元，年增81.27％：但今年截至11月加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度小，加上因發行認售權證大幅虧損的證券商，使得自營業務淨利較去年同期衰退8.17％，獲利為110.33億元；承銷業務前11月獲利36.39億元，年增13.65％。

(時報資訊)