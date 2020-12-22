遠東新(1402)11月合併營收187.92億元，已衝今年單月新高；不過，受到上半年疫情的衝擊，遠東新累計1-11月的合併營收1863.25億元，年減18.88%。遠東新表示，在疫苗可望陸續問世，品牌客戶對消費市場漸恢復信心，下單動能轉強。加上油價逐步上漲，也帶動了紡纖產品價格往上調整，整個產業環境景氣是往正向走的，預期2021年的營運會比今年好。

此外，為響應政府永續發展政策，落實企業社會責任，遠東新率先取得臺灣債券市場第一檔企業可持續發展債券資格認可，主辦承銷商為中信金(2891)旗下中信銀行，發行新臺幣38億元、5年期、票面利率0.54%之無擔保普通公司債，獲得投資人熱烈參與和超額認購。

遠東新世紀財務長王健誠指出，遠東新世紀肩負對企業永續之責任與使命，不遺餘力積極促成可持續發展債券發行，本檔債券所募得資金預計將投入能源使用效率提升及能源節約、廢棄物回收處理再利用、社會經濟發展和權利保障、可負擔基礎生活設施等類別，相較綠色債券，不僅關切氣候、海洋等環境議題，更強調對社會及人民福祉的關懷，展現遠東新世紀永續經營之理念。

遠東新世紀依據國際資本市場協會（International Capital Market Association, ICMA）之綠色債券原則（Green Bond Principles, GBP）、社會債券原則（Social Bond Principles, SBP）、可持續發展債券指引（Sustainability Bond Guidelines, SBG）標準評估，領先國內各企業率先取得資格認可，市場亦同步熱烈回應。

(時報資訊)