勞動基金弊案不斷延燒，臺北地檢署（21）日指揮廉政署發動第4波搜索，約談統一投信資深副總闕志昌、經理人郭士慶、經理人孫民承及俞姓研究員等4人。針對檢調的調查，統一投信表示，公司依法配合調查，基於偵查不公開之原則，不便對外說明細節。

據媒體指稱，統一證副總黃俊仁，涉嫌在上班時間利用人頭帳戶炒股獲利；而統一投信也驚爆捲入勞動基金弊案。檢廉獲報，闕志昌等人有全權委託代操權限，卻涉嫌收受「寶佳資產」執行長唐楚烈、邱裕元的賄賂與宴飲，執行勞動部官員游迺文的不當指示，並以勞動基金進場大量買進遠百公司股票，藉以讓唐、邱兩人順利出脫遠百持股來套現獲利。全案朝向違反《證券交易法》、《貪污治罪條例》方向偵辦。

行政院日前指示廉政署針對各部會提出風險控管報告，來加強蒐報內部類似游迺文的「不肖公務員」，並將其列為高風險名單，廉政署更要求政風主管須先向機關首長報告名單，以避免發生涉貪弊情。

(時報資訊)