虎科大情侶雙載遭撞飛雙亡。（柯宗緯翻攝）

高雄市20日晚間情侶雙載車禍命案，警方初步研判，前UBA虎科大隊長陳男疑似未兩段式左轉，遭林姓駕駛開的轎車撞上，不過陳男爸爸替兒子喊冤，表示兒子沒有違規，但汽車明顯超速。而肇事林男則坦承當時趕時間，車速達80公里，看見情侶時根本來不及煞車，訊後被依過失致死罪諭知10萬元交保。

車禍發生前，陳男騎機車載著蔡姓女友回高雄老家替陳男阿嬤慶生，兩人沿前鎮區凱旋四路東往西方向行駛在慢車道上，疑似未依規定兩段式左轉，要轉進瑞田街時，後方自小客車33歲林姓駕駛疑未注意車前狀況，往前擦撞機車右前車頭，2人當場沒有生命跡象，送醫不治。

機車兩段式左轉之前就有許多爭議，民間團體還發起「待轉大富翁」活動，要替機車爭路權。如今這起高雄情侶雙亡車禍，又疑似未因兩段式左轉肇禍，再度引發討論。

不過陳男的爸爸卻替兒子喊冤，他指出，自己看了行車記錄器影片，認為「應該不是違規二段式左轉」，因為該路口是T型路段，兒子當時停下來在T型路口但是靠近在外側車道，「剛一回頭往後看，後面來車即高速從後方撞飛了他們，該汽車車速明顯超速非常快，所以一下就沒有了，一點殺（煞）車沒有」。

陳父更表示，不在乎將來法院判決雙方誰是主責，但想告訴兒子的同學們，不是機車違規二段式左轉，不想給學校帶來污點，也不想給兒子的同學們留下這種死因。

檢警勘驗行車記錄器後發現，事發當時陳男及蔡女兩人自凱旋四路東向西慢車道，左轉瑞田街口時，直接在快車道停等，看見林男轎車快速駛來根本反應不及，當場被撞飛，機車還往前滑行數十公尺噴出火花，陳男及蔡女則當場被撞飛，陳男戴的黑色四分之三安全帽還留在安全島旁，留有血跡。

33歲的林男21日上午直接在國軍高雄總醫院旁的禮儀公司接受檢察官訊問，訊後被命令10萬元交保。林男供稱，當時在趕時間，車速可能有80公里，檢警判定他疑似超速、未注意車前狀況等疏失。

(中時新聞網)