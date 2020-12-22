2020即將進入尾聲，今年年初台灣完成總統及國會大選，總統蔡英文連任，民進黨國會再度過半，不過第三勢力也在這次選戰中興起，這番新勢力會為台灣帶來怎樣的火花？一輿情資料分析網站統整網路探討立院「最熱話題TOP20」，罷韓議題排第7，第１名不意外，就是進口美豬議題。

高雄市長韓國瑜遭到罷免排第7名。（圖為資料照）

「QuickseeK快析輿情資料庫」整理了2020年度台灣新聞網站、facebook粉絲團、ptt等頻道，列出網路探討立院最熱門的話題TOP20。其中，從第20名到第11名依序為：華航與護照正名、國民黨不分區立委名單、高雄市長補選、國旅、中天換照風波、磐石艦事件、香港國安法、口罩實名制、海峽論壇、國民法官法。

而網友關注的前10名，第10名到第6名則為：立委涉貪案、捷克議長來台、修憲、罷韓、防疫措施；第5名為行政院長蘇貞昌11月27日至立院報告，國民黨立委為反萊豬，竟丟豬內臟抗議，該輿情網站指出，「『丟擲豬內臟』一次引爆網路聲量，相關畫面甚至紅到國外媒體」。

蘇貞昌11月底赴立院接受質詢，國民黨丟豬內臟抗議。（圖為中時資料照）

第4名為「台美關係」，美國總統川普上台後，許多友台的政策都讓台灣人民很有感，因此台美關係成為今年立院熱門話題第4名。

美國海軍亞太情報總指揮官史達曼11月24日離台，編號375的專機晚間7時許從空軍松山基地起飛，搭載訪問團成員的兩部專車直接駛到專機旁讓人員上機。（圖為中時資料照）

第3名為「監察院人事案」，國民黨7月為抗議監察院長陳菊人事案，突襲攻佔立法院議場，但最後慘遭民進黨清場。其中，國民黨佔領議場期間要求開冷氣，更成為網路茶餘飯後話題。

為抗議監察院長陳菊人事案，立法院外爆發警民推擠衝突。圖為國民黨立委抗議畫面。(圖/中時資料照)

第2名則是「紓困案」，台灣經濟因新冠肺炎疫情陷入衰退，政府編列預算紓困，其中三倍券如何使用議題成為關注焦點。

行政院長蘇真長推廣三倍券。（圖為資料照）

第1名毫無疑問就是「進口美豬」成為立法院年度議題榜首，蔡英文總統8月宣布明年要進口萊克多巴胺美豬後，引發社會反彈，在國民黨的持續抗爭下，民進黨處理萊豬議題引發爭議，無法有效說服人民。

圖為9月立法院開議，邀請相關部會首長列席報告美豬、美牛進口議題並備詢，國民黨立委拿著大型豬道具要送給蘇貞昌表達反對美豬牛進口的立場。（本報資料照片）

(中時新聞網)