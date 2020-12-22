2020即將進入尾聲，今年年初台灣完成總統及國會大選，總統蔡英文連任，民進黨國會再度過半，不過第三勢力也在這次選戰中興起，這番新勢力會為台灣帶來怎樣的火花？一輿情資料分析網站統整網路探討立院「最熱話題TOP20」，罷韓議題排第7，第１名不意外，就是進口美豬議題。
「QuickseeK快析輿情資料庫」整理了2020年度台灣新聞網站、facebook粉絲團、ptt等頻道，列出網路探討立院最熱門的話題TOP20。其中，從第20名到第11名依序為：華航與護照正名、國民黨不分區立委名單、高雄市長補選、國旅、中天換照風波、磐石艦事件、香港國安法、口罩實名制、海峽論壇、國民法官法。
而網友關注的前10名，第10名到第6名則為：立委涉貪案、捷克議長來台、修憲、罷韓、防疫措施；第5名為行政院長蘇貞昌11月27日至立院報告，國民黨立委為反萊豬，竟丟豬內臟抗議，該輿情網站指出，「『丟擲豬內臟』一次引爆網路聲量，相關畫面甚至紅到國外媒體」。
第4名為「台美關係」，美國總統川普上台後，許多友台的政策都讓台灣人民很有感，因此台美關係成為今年立院熱門話題第4名。
第3名為「監察院人事案」，國民黨7月為抗議監察院長陳菊人事案，突襲攻佔立法院議場，但最後慘遭民進黨清場。其中，國民黨佔領議場期間要求開冷氣，更成為網路茶餘飯後話題。
第2名則是「紓困案」，台灣經濟因新冠肺炎疫情陷入衰退，政府編列預算紓困，其中三倍券如何使用議題成為關注焦點。
第1名毫無疑問就是「進口美豬」成為立法院年度議題榜首，蔡英文總統8月宣布明年要進口萊克多巴胺美豬後，引發社會反彈，在國民黨的持續抗爭下，民進黨處理萊豬議題引發爭議，無法有效說服人民。
(中時新聞網)
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