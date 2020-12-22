拜登公開接種第一劑新冠疫苗

美國總統當選人拜登周一接種第一劑新冠疫苗時，罕見稱讚了總統川普。「我認為，政府透過『神速行動』（Operation Warp Speed）順利推出疫苗，值得給予一些嘉許。」

據《紐約郵報》（New York Post）和《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，由於新冠肺炎疫情未解，現年78歲的拜登在德拉瓦州紐瓦克（Newark）克莉絲蒂安娜醫院（ChristianaCare Hospital）接種疫苗時，戴了雙層口罩。

他盛讚輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech聯手研發的疫苗安全，而21天內，他還需要接種第二劑疫苗。而由美國麻州生技公司莫德納（Moderna）生產的第二款疫苗，上周也已獲准注射。在第一輪新冠疫苗接種中，全美預計約有2400萬人能受惠。不過，獲得公共衛生局（Surgeon General）局長提名的莫西（Vivek H. Murthy）說，美國大眾可能要等到明年仲夏或初秋才有疫苗可接種。而今年稍早，川普政府說，想打新冠疫苗的人2021年4—6月間就可接種。

雖然未來的第一夫人吉兒陪同拜登現身，但並未如事先預料的，也在鏡頭前接種疫苗。

而拜登說，他會公開接種疫苗，是為了要向大眾證明，當有疫苗可接種時，應該要有所準備。「沒甚麼好擔心的，我期待接種第二劑，吉兒也一樣，她今天稍早就接種了。我知道，她愛打針。」

此外，拜登呼籲民眾，雖然疫苗已初步發放，但由於疫情升高，耶誕和新年假期時不要出遊。他並要大家聽取美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）等人的意見，真要出去就戴口罩，並保持社交距離。不過，他強調，疫情還很嚴重，能不要出遊，就不要出遊。

(中時新聞網)