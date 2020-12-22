台中市一名黃姓民眾21日下午騎機車行經南區復興路二段，遭一輛計程車逼車，害他「騎」上分隔島，幸好黃男反應快，未摔車受傷。事發後，計程車駛離現場，黃男把行車紀錄器畫面分享至爆料公社，引發網友論戰。

根據畫面，原PO原行駛在內側快車道，計程車突然左切，且未打方向燈，原PO雖急按喇叭示警，計程車仍往內靠，騎士被逼得連人帶車衝上分隔島，他奮力穩住車身，差一點「犁田」（閩南語：摔車）。

計程車揚長而去，原PO前往派出所備案，並將畫面公開。有網友質疑他為何騎入快車道，「硬要擠上去，還怪小黃沒注意」、「要不要先解釋一下，機車為什麼騎在禁行機車的車道」、「肇逃固然不對，但你何必拿生命捍衛路權」、「還好是小黃，如果是拖拉庫，你敢這樣騎嗎」。

沒多久，在地人出面幫原PO澄清，「禁行機車早已塗銷了好嗎」、「喇叭響起同時，畫面明顯抖動，說明車主已煞到鎖死、ABS作動」。

更有網友留言蓋樓，佩服原PO技術，「這樣還不倒，平衡感真好」、「分隔島跑法，你比水溝蓋跑法還厲害」、「可以去參加越野賽了」。

(中時新聞網)