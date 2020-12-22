「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)不打算久留鵜鶘？他的經紀人瑞奇保羅(Rich Paul)告訴ESPN說，他們與鵜鶘沒有達成共識，鮑爾將在本季結束後成為受限的自由球員。同時瑞奇保羅也表示他們仍與鵜鶘維持良好關係，鵜鶘仍有權匹配他隊出價留住鮑爾。

一般來說，身為選秀首輪球員(榜眼)的鮑爾可以獲得頂薪菜鳥續約，爵士後衛米契爾(Donovan Mitchell)、熱火前鋒阿德巴約(Bam Adebayo)、塞爾提克塔圖(Jayson Tatum)都簽到5年1.63億美元(視條件可追加到1.95億美元)。

鮑爾上季場均11.8分、7助攻、6.1籃板，但40%投籃命中率、57%罰球命中率都偏低，讓他更傾向於傳球而不敢自己出手。不只一次有人稱讚鮑爾的無私，也有人勸他應該多出手。

隊友瑞迪克(JJ Redick)就開玩笑說：「我每天都告訴鮑爾，X的你別再傳球了好不好。」另一個隊友哈特(Josh Hart)稱讚鮑爾的無私傳球提升了鵜鶘的進攻力，特別是他們陣中有轟炸籃框聞名的錫安威廉森(Zion Williamson, 場均22.5分、投籃命中率58%)，加上鮑爾的傳球更是破壞力十足，畢竟誰會討厭愛傳球的隊友？

外界分析鮑爾與鵜鶘不續約對雙方都好，他的戰力還有提升空間，可以等待自由市場的報價，鵜鶘也能觀察鮑爾的成長狀態再決定是否將他包含在重建藍圖。

(中時新聞網)