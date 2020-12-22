美國在台協會處長（American Institute in Taiwan，AIT）酈英傑16日拜訪台中市，市長盧秀燕當面表示，台中市3年前訂有法律豬肉不可含萊劑，民意也支持；酈則緊盯手上資料氣氛有點尷尬。17日晚間10點48分，AIT發言人發出聲明，直指「有政治人物散播不實資訊」。高雄師範大學人力與知識研究所教授劉廷揚21日表示，這句話在外交上很不恰當，可見美國人在台灣縱橫太久了，根本不把台灣政治人物放眼裡。

劉廷揚接受香港媒體《中評社》訪問指出，AIT聲明中「有政治人物散播不實資訊」這句話，在外交上是很不恰當的措辭。會發生這樣的事，原因很簡單，因為美國在台灣縱橫太久了，根本不把台灣政治人物放眼裡，也不認為台灣政治人物敢在自己面前說三道四，所以美國人自己也大意了，尤其此刻面對藍營政治人物，更因大意而害自己栽了跟斗。

劉廷揚表示，之前維基解密（Wikipedia）揭露台灣藍綠政治人物，面對美國在台協會時逢迎諂媚的醜態，這則新聞後來被壓掉了，但裡面內容真是不堪入目，台灣政治人物幾乎都以巴著美國人大腿、陷害他人並爭相向「主子」邀功為榮，這實在不是個「主權獨立的國家」所該有的面貌。

縱然盧秀燕槓AIT激起不少共鳴，劉廷揚卻直言，整個國民黨在萊豬議題上得分還是不多，充其量只是「零錢式」的利益，根本算不上是整體或龐大的政治利益。劉認為，國民黨至今仍像「散兵遊勇」、「單兵作戰」，外界難以感受到團隊組織與作戰能力，更無法給外界有效的政治目標，遑論藉由政治行動吸引民眾去了解的效益性；國民黨若缺乏整體作戰方向，光靠盧這點聲量，還是激不起太多共鳴。

(中時新聞網)