小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(22日）財經重點。

【1】傳產扛大旗 新漲價F4就位

台股年底作帳行情由傳產股當家，航運、鋼鐵、塑膠及造紙「新漲價F4」21日躍為盤面重心，尤其台塑四寶、長榮、中鋼等權值股帶頭衝，帶領台股市值攀升至43.85兆元再創新高。分析師表示，台股年底創前高14,427.41點可期。

【2】預售屋禁紅單交易 違者最高罰百萬

立院內政委員會21日通過實價登錄2.0的地政三法，讓交易價格揭露到每個門牌，且預售屋也要在買賣後30日內揭露。同時，立法院畢其功於一役，將紅單交易納管，禁止紅單交易，若將預購紅單轉售給第三人，可處15萬到100萬罰鍰。

【3】看壞年終獎金比重 七年最高

疫情持續，逾四成民眾認為年終可能不到一個月。國泰金控21日公布最新調查，有41.3％的受訪者預期年終獎金在月薪一個月以下，比重是國泰金調查年終獎金以來的七年新高；同時間有10.7％的受訪者預估明年可能被減薪，比重則是六年來新高。

【4】當沖降稅 蘇建榮：不考慮常態化

當沖降稅2021年底到期，投資人觀望股市租稅工具。財長蘇建榮21日在立院財政委員會備詢時表示，財政部與金管會已在討論延長當沖降稅，雖有立委建議當沖降稅應常態化，惟蘇建榮堅持租稅優惠應依照納保法規定、設定年限，暫不考慮常態化。

【5】發現變種新冠病毒株... 英陷封鎖危機 歐美股驚跌

英國政府證實該國出現新冠變種病毒，且傳染力增加7成之多，包括法國、義大利與加拿大等許多國家馬上對英國祭出旅遊禁令，英國陷入遭國際封鎖的新危機，周一國際金融市場動盪再起，英鎊應聲重貶，油價暴跌逾5％，歐美股市一片慘綠。

(中時新聞網)