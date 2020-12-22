資深藝人曹西平，敢說敢言的直率風格深受喜愛，粉絲可以說是遍佈全年齡層，昨天罕見在臉書嚴肅發文表示：「年輕人你憑什麼死？憑什麼白髮人要送黑髮人」，更怒嗆：「妳們這些人真的是大不孝，都應該下18層地獄在下一層19層」，立刻引起粉絲議論。

近年年輕人輕生新聞頻傳，讓曹西平對此現象相當不滿與惋惜，昨（21日）在臉書直接問道：「年輕人妳憑什麼死，妳有什麼理由要死，妳孝順過妳的父母嗎？妳有送終妳的父母嗎？憑什麼白髮人要送黑髮人」，直言為人父母總是給予小孩最好的生活，但卻反過來被小孩長期情緒勒索，讓他動怒嗆聲：「這是要逼死誰啊，逼死你自己，還是要逼死爸媽」。

年輕人妳憑什麼死 妳有什麼理由要死 妳孝順過妳的父母嗎，，？ 妳有送終妳的父母嗎，，？ 憑什麼白髮人要送黑髮人 自私的人 爸媽都有感受妳的情緒起伏 爸媽都要被你們這樣子情緒勒索 ㄧ下子要自殺ㄧ下子不想活 每天演這齣戲碼 讓爸媽都沒有辦法好好... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2020年12月20日 星期日

曹西平表示父母辛苦將小孩扶養長大，但小孩卻選擇輕生結束一切，最後上演「白髮人送黑髮人」的悲劇，無疑造成父母一輩子的陰影，直言：「我可以了解那種痛，沒有經歷過的人真的永遠都不會知道」。

對此網友紛紛留言：「現在小朋友動不動都要自己的感受，卻忽略做父母的心情」、「真的感同身受，現在的小孩真的都沒有感恩和同理心」、「最難過的是留在世上想念祢的人」。

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