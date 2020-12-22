今年南科高雄園區的招商表現亮眼，華南金(2880)也強化在南台灣的業務布局。華南銀總經理張振芳表示，明年的華銀全行目標是期望資產部位能擴張到3兆元起跳，希望較今年增加一成以上（今年為2.8兆元）。據了解，華南銀今年在南部的放款成長量價齊揚，公司也在北高雄設立第一家南區的「雙語分行」，抓住趨勢看好南台灣未來的資產成長。

今年南科高雄園區有多家知名電子業進駐，包括全球最大的砷化鎵晶圓代工廠穩懋(3105)，將投資850億在南科高雄園區（路科）設廠，被動元件大廠國巨(2327)，也砸下200億在大發工業區設新廠。台積電供應鏈美商英特格（Entegris）昨天也宣布，將在未來三至五年內在台投資約2美元（約新台幣60億元），擴大在台布局；新廠座落於台灣南科高雄園區，並將用於研發與生產晶片商所需的重要解決方案，包含微汙染控制過濾器、氣體輸送系統、先進製材等。

華南銀總經理張振芳表示，明年的目標是期望資產部位能擴張到3兆元，較今年增加一成以上（今年為2.8兆元）。明年股票部位會由今年的260億元台幣增加2成左右到300億元之上，至於債券部位會以美元債為主，預估會再增加10億美元，今年債券操作以金融債居多，明年會增以公司債為主。不過張振芳也表示，明年仍是低利率環境，利率低而股市處相對高點，操作確實是難度和風險都較高。

在海外業務方面，華南銀響應政府新南向政策，積極擴大新南向地區事業版圖，提供在地台商金融服務，今年獲金管會同意華銀設立曼谷代表人辦事處，並於8月18日獲泰國央行許可設立，正式進軍泰國；同時公司也已向金管會申請設立印尼雅加達代表人辦事處。未來新設立的曼谷代表人辦事處將結合新南向地區的新加坡、越南胡志明市、澳洲雪梨及菲律賓馬尼拉等分行，及越南河內及緬甸仰光代表人辦事處等據點，布建更完整的新南向金融服務網，滿足客戶全面性的跨境金融服務需求。

張振芳表示，明年的工作重點是進一步提升員工的貢獻度，凝聚團結力和整合跨部門戰力提高整體績效。

(時報資訊)