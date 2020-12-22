陽明山國家公園水牛持續不尋常暴斃，已累計24頭死亡，範圍甚至擴及新北，北市動保處初判，死亡應與食物來源成分與品質不佳有關，導致長期營養獲取不足。對此，台北市議員耿葳怒批，說白一點就是「餓死的」，因國家級公園錯誤決策餓死牛，中央政府不用出面負責嗎？

陽明山不斷傳出有水牛暴斃，耿葳持續關注此事，在臉書指出，水牛死亡的進程及數量越來越密集、越來越多，擎天崗上的水牛總數也不過80幾頭，今年就死掉20幾頭，中央政府還能繼續漠視嗎？

陽明山國家公園水牛持續不尋常暴斃，累計近2月內共24頭死亡，範圍甚至擴及新北。（王姓民眾提供／張薷台北傳真）

耿葳踢爆，7日前隸屬於內政部營建署管的陽明山國家公園管裡處，面對水牛異常大量死亡的處置，居然都只是「請工人上山挖洞埋牛」，沒有通報也沒有探究原因，認為陽管處在本次案件處置明顯違反動物傳染病防治條例第12條、第43條。

17日新北市石梯嶺也發現1頭水牛死亡，耿葳表示，不知道這算不算死亡的擴散，但面對新北市死亡首例，大家全部嚴陣以待，台北市動保處也在要求下，由權威專家組成了專案小組。

昨北市動保處公布初步調查結果，指出牛隻死亡原因應與食物來源成分、品質不佳有關，導致長期營養獲取不足。耿葳怒批，「擎天崗上餓死牛！將是台灣動物保護政策最大的諷刺！」「國家級公園錯誤決策餓死牛，中央政府不用出面負責嗎？」

對此，網友表示，「餓死～這個答案令人心碎！我以為要說有外星來取樣本！心痛」「牛也是一條生命」「首善之都、天龍國、大台北、房價貴要死的地方竟然餓死牛，真是諷刺的大笑話」。

(中時新聞網)