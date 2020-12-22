英國發現變種病毒引發封鎖潮，但美國有望通過新一輪刺激計畫，週一美股漲跌互見，漲跌幅介於-0.63至0.12％，美股四大指數短期高檔震盪。另，受到APPLE推進電動車計畫的消息影響，TESLA納入標普500指數首日重挫6%，APPLE上漲1.24%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為14,100點至14,200點，壓力為14,500點至14,600點。

（3）、技術指標：KD開口向上，9日K值大於50，短線偏多。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為175點附近，壓力為183點左右，KD技術指標開口向下，9日K值小於50，短線整理。

觀盤重點，觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並挑戰高點，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向可留意12月預期營收靚、2021年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需等。

(時報資訊)