跨年冷爆！東北季風今白天起稍減弱，氣溫略升，氣象局表示，今起到周四3天水氣都很多，全台偏向間歇性降雨，周五耶誕節轉乾冷，周日又一波冷空氣增強，北部、東半部回到濕冷天氣。氣象專家吳德榮表示，下周三入冬最強冷空氣南下，氣溫驟降，下周四跨年當天達到「強烈大陸冷氣團」等級，氣溫12度以下。氣象達人彭啟明則預估跨年低溫10度。

氣象局表示，因南方水氣還在台灣附近，水氣增多，今天到周四全台偏向間歇性降雨，周三（23日）白天東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，周三（23日）晚起至周四（24日）鋒面通過、東北季風增強，北台灣降溫，周五（25日）耶誕節東北季風影響，由濕冷轉乾冷，約15至19度，周六（26日）東北季風減弱回溫，各地大多為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，周日晚至下周一(28日)上午，一小股偏乾的東北季風南下，迎風面雲量略增，氣溫微降；北海岸、東半部偶零星降雨，西半部好天氣，下周一下午起至周二(29日)各地恢復晴朗穩定、氣溫回升。

吳德榮說，最新各國模式皆模擬，下周三( 30日)鋒面通過、「入冬最強」冷空氣南下，氣溫遽降，天氣轉冷，下周四(31日)跨年氣溫續降，目前各國模擬的強度，大多已有「強烈大陸冷氣團」的等級，但屬期末模擬，各國模式還會如何調整，應持續觀察。

彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，下周三、四東亞寒潮大爆發，冷空氣有機會達強烈大陸冷氣團等級，預估跨年低溫10到12度。

(中時新聞網)