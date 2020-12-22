花蓮一家知名冰店發文表示，前天有組家庭客人至店內吃冰，其中一名男童竟擅自開冰櫃挖冰，導致部分冰品報廢，向父母求償遭拒，慘賠3000元。（圖／翻攝自正當冰臉書）

太瞎了！花蓮一家知名冰店20日下午四點半，一組家庭客到店裡內用，怎知男童竟將冰櫃當自助吧使用，雙手未消毒也沒戴口罩，就擅自打開冰櫃挖冰吃，店家考量到衛生疑慮要求父母賠償，但父母不但不願意道歉，還怒嗆店家「上面又沒寫不能開」，讓店家只能報銷多球冰淇淋和米脆餅，自行吸收3000多元的成本。

花蓮知名冰店的老闆前天在臉書分享，某天在外辦事，突然收到店員的求救電話，指出一對夫妻帶著2個兒子到店內用餐，趁著店員忙進忙出，其中一個小孩竟直接將冰櫃打開，手握著米脆餅、就自己挖了一球百香果冰，還大聲地說，他要吃這個。

女店員表示，小孩的手沒消毒、冰櫃門半邊全開，嚇壞現場所有人，但孩子的父親僅在點餐時多付「1球百香果＋米脆餅」的錢就想了事。老闆只好迅速趕回店裡，耐心地告知該夫妻，剛剛小朋友的行為有衛生疑慮，可能要麻煩把表層冰淇淋也一起買走，若不能就只好報廢了。

未料，孩子的媽媽聽完卻咄咄逼人的說：「所以現在要怎樣？冰淇淋帶走我們也不能吃，我們馬上要回家了。」對此，老闆只能解釋：「那它還是得要報廢，這有衛生疑慮，冰淇淋無法透過高溫殺菌，真的沒辦法。」

結果媽媽聽完仍不買帳，甚至還怒嗆店家「你們的冰櫃上面又沒寫不可以打開，我們去吃自助餐都是自己挖的啊！所以小朋友才會自己打開冰櫃啊，你現在要我賠償多少？我只能接受賠一半！因為是你自己冰櫃沒有寫不能開！我們各負責一半！」

老闆隨即給出優惠的賠償價格「把表層的冰挖起來裝外帶給你們，算六球百香果，真的沒辦法接受只負責一半。」結果媽媽卻不接受，還大聲吼說：「那我就都不要賠償啊！不能接受那就都不付啊！走！我們走！」

老闆無奈說，他開業至今7年了，還是第一次遇到誤會的人，而且小朋友看起來也已經五、六年級了，並指出這次店裡一共損失15球以上的百香果冰和各3至5球的巧克力冰、香草冰、奶茶冰、芋頭冰、花生和鮮乳冰及十來隻的米脆餅。且還要安撫受驚嚇的客人與店員，並將挖冰杓重新清洗消毒過。

老闆也說，公開發文不是為了要公審這組客人，他只是為了自保而已，畢竟現在人人都可以匿名給商家差評、造謠毀謗，因此也請大家不要肉搜他們，而店家也不會公開監視器畫面。另外，未來店內的冰櫃上也會標上警語，以防誤會再度發生。

(中時新聞網)