麥當勞的餐點受到很多人喜愛，至今有許多停賣商品讓人相當懷念。一名網友表示，意外找到17年前麥當勞優惠券，結果看到未見的隱藏商品，令他相當驚喜「好想吃看看」。

該名網友昨（21）日於《Dcard》發文指出，回外婆家玩，意外發現一張使用期限為民國92年，17年前的麥當勞買A送B「自由配優惠券」，讓他又驚又喜「難道這是甜心卡的前身？」

在外婆家意外發現17年前搭配券，令他相當驚喜。（圖／翻攝自Dcard）

在外婆家意外發現17年前搭配券，發現當年有販賣蓋飯。（圖／翻攝自Dcard）

令原PO眼睛為之一亮的是，當年的麥當勞竟還販售「醬蓋飯」，口味有咖哩牛醬、薑燒牛醬及辣茄雞醬3種，單點89元、套餐含冷飲109元，原PO宛如發現新大陸般，直呼「不知道吃起來味道如何，真想嚐嚐看。」

貼文曝光後，網友們都熱烈地加入回應，「蓋飯我吃過，不好吃」、「那個年代套餐這樣算貴欸」。也有許多人對「自由搭配券」很有感，「以前我還會很認真的撕或剪下來貼在下面的框框」。

另外，多數人點名「板烤米漢堡」，不僅好吃、分量又大，CP質很高，「超讚的，之前下架讓我懷念至今」。部分網友則敲碗，希望「奶昔」能夠重新上架，不解「麥當勞為何都把人氣商品下架，超詭異」、「根本是時代的眼淚」。

(中時新聞網)