國家通訊傳播委員會（NCC）在昨(21)日召開閉門座談會，要為《數位通訊傳播法》的闖關做準備，但傳出與會的網路媒體、平臺業者無法接受NCC所訂製的數位通傳法，認為網路言論是否違法的判定應該要交給司法機關而不是行政機關，有業者擔憂，由行政機關進行管理，將是政府伸手掌管網路的前兆；此進度受到不少網友關注、對NCC的作法感到非常焦慮。

據《聯合新聞網》報導，與會者受訪時表示，多數業者擔心事後會遭到NCC以「業者支持」的說法來推行該法，國內最大BBS站臺PTT的代表更在發言時強調「一定要記錄下來，他是持反對立場」。

事實上自中天新聞臺遭到關臺後，多數民眾對於NCC的中立性感到懷疑，如今又傳出恐立法管制網路的消息，讓不少網友批NCC已食髓知味，想要一舉成為掌握臺灣所有發聲管道的「老大哥」；而網友們對此法的進度也十分關注。

論壇上近來有不少相關討論，有網友表示「完蛋！網路戒嚴來啦，誰都別想批評黨」、「全民公敵即視感」、「還有三年可以亂搞」、「恐怖喔！臺灣也要有網管了，小心綠查表」、「愛亂講話的鄉民快點去申請黨證吧」、「817喜歡被管也沒辦法」、「我大DPP政府離共產黨又更近了一步，可喜可賀」。

(中時新聞網)