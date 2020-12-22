蘆竹區旭富製藥20日中午爆炸起火，警消昨天中午在現場警戒時，廠區前天氣爆同一樓層又發生爆炸，橘色蕈狀雲直衝天空，嚇壞民眾，憂心水、空品與農作物受汙染，現場指揮官桃園市消防局三大隊大隊長殷明坤痛斥業者隱瞞上千公斤金屬鈉，罔顧救災消防員性命安全；桃園市勞檢處勒令4棟生產線製程區停工，環保局也密切監測揮發性的汙染有機物質，避免危害市民安全。

20日爆炸案，大火延燒鄰近5公司、工廠，全身90％燒燙傷的菲律賓籍男性移工，於昨天清晨傷重不治。

生產線停工 人員全部撤離

旭富製藥21日中午又發生爆炸，現場警消質疑，以前天爆炸火勢規模，現場應不太可能還有引發爆炸的化學物品，追問業者才赫然發現，有8桶、每桶160公斤計1280公斤的金屬納在廠房內。現場指揮官殷明坤當場痛罵業者竟未在第一時間告知，讓消防隊員身處險境。

殷明坤表示，昨天爆炸起火點在配藥場所，與20日爆炸為同一廠房，疑似金屬鈉化學溶劑原料破裂流出引發爆炸。不過旭富製藥主任表示，金屬鈉現已全數移除，原先也都放置在合法的儲存區。旭富董事長翁維駿快閃，並拒絕媒體訪問，表示目前工廠停工，一切交由發言人回應。

董事長快閃 問題丟發言人

消防局指出，旭富之前的安檢紀錄都合格，至於引發昨天氣爆的金屬納是否造成整場大火，有待進一步釐清。消防局表示，金屬鈉一般都存放在油脂內，不得和水及空氣接觸，否則會劇烈爆開，除了空氣水質會大受汙染外，若打火弟兄正在爆炸現場，後果不堪設想。

旭富歷年稽查紀錄良好，屬「優等生」，卻爆出救災時疑未告知化學物確切存放位置，甚至懷疑有超量情況。經發局表示，依據工廠管理輔導法，業者要定期主動申報存放的化學物質，違者可開罰1萬至5萬元罰鍰，但並未管控擺放位置。

民眾憂汙染 環局密切監測

桃園市環保局長呂理德表示，昨日二度爆炸為金屬鈉導致，因金屬鈉並不屬於重金屬，對人體的有害程度也較輕，倒是20日當天的爆炸含有製藥原料甲醇及乙醇等，會產生揮發性的汙染有機物質，目前正密切監測中。

桃園市勞檢處昨天下午勒令旭富廠區A棟到D棟計4棟生產線製程區全停工，所有人員撤離。因爆炸案檢方已啟動調查，勞檢處將待火調事故原因出爐後，再依《職安法》究責。

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(中時新聞網)