「葫蘆墩圳有自己的聖誕樹！」市議員陳清龍號召由地方社團台中市繁榮葫蘆墩促進會自籌經費，在豐原國小前水岸花都第一期掀蓋處打造聖誕樹，昨晚點燈，並邀請在地學校的合唱、國樂團、表演團體等，從21至25日每晚安排演出，聖誕節前每晚整點聖誕樹會特別製造下雪的景象，讓市民享受溫馨過節氣氛，聖誕樹裝置即日起點燈，預計到元宵節，夜夜點亮葫蘆墩圳。

台中市繁榮葫蘆墩促進會榮譽理事長陳清龍議員說，昨天適逢農曆24節氣之一的冬至，搭配即將到來的西方聖誕節，東西合璧以圓形燈泡裝置點綴，照亮葫蘆墩圳，象徵團圓平安；這次除向水利局申請場地借用外，包括燈光搭設，點燈造景都是由臺中市繁榮葫蘆墩促進會理監事、顧問、志工協力完成，100％民間自籌，實現對繁榮大豐原，水岸花都的期待。

昨天的氣溫雖冷，近50位點燈貴賓頭帶聖誕帽，將葫蘆墩圳聖誕樹環繞，手握燈泡，在葫蘆墩圳一期掀蓋範圍與聖誕樹同步點亮夜空。（台中市繁榮葫蘆墩促進會提供）

昨天的氣溫雖冷，不減熱情民眾興致，近50位點燈貴賓頭帶聖誕帽，將葫蘆墩圳聖誕樹環繞，手握燈泡，在倒數聲中整個葫蘆墩圳一期掀蓋範圍與聖誕樹同步點亮夜空；並由在地的豐原國小、豐原國中、豐村國小、豐陽國中及豐南國中接力演出，最後大合唱歌曲祈禱，場面溫馨熱鬧。

近一星期的施工期，陳清龍都到現場關心，看著聖誕樹逐步成形；他說，許多市民沿途經過，看到閃亮聖誕樹都會駐足拍照，顯見是很大的亮點。聖誕樹裝置即日起點燈，預計到元宵節，都會點亮葫蘆墩圳。

(中時 )