台灣麥當勞舉辦「線上尾牙」，董事長李昌霖(左四)化身「阿昌師」，與總裁陶華君(右三)及營運部主管在線上和員工同樂。（圖／台灣麥當勞）

因應疫情，國內不少大企業今年紛紛停辦大型尾牙，惟台灣麥當勞為感謝員工辛勞發揮創意巧思，以「澎湃聖誕宴」為名自12／14日至12／18日將實體活動搬到雲端平台，並以「手遊」概念採手遊路徑規畫，每天下午三點連續五天舉辦線上尾牙，邀請總公司與北中南麥當勞餐廳的夥伴上線同樂，互動同歡，創企業辦「科技尾牙」先例。

有別於過去分區、分期進行的實體尾牙活動，麥當勞今年舉辦的虛實整合年終派對，員工只要透過手機連線即可線上參加，員工最關心的年終大摸彩，也改採線上直播抽獎，獎品品包括AMBA總統套房，GOGORO機車、iPhone12手機、Dyson家電等，含獎品、餐券及直播費用，投入逾千萬元，獎品與獎項總價值更是過往尾牙的兩倍。

為向全台5200名包含餐廳接待員、正職服務員、管理組，以及辦公室的夥伴表達感謝，台灣麥當勞董事長李昌霖今年更化身「阿昌師」，邀請員工票選最喜歡的餐飲電子商品券，可揪同仁小聚，到餐廳或透過外送享受美味時光。

因應防疫，麥當勞7月以「線上職場體驗」推出徵才新招，麥當勞人力資源部協理陳志豪協表示，麥當勞人資團隊七月開始進行線上尾牙的評估，克服連線技術問題，並強化視訊內容的互動性與視覺效果，將長官表演、驚喜摸彩、美味饗宴，透過網路的即時互動真切傳遞遞。麥當勞「線上尾牙」更別結合「手遊」概念，採手遊路徑規畫，讓員工體驗更有趣，並讓年輕員工帶領高齡員工一起玩「手遊」，而中高齡員工中獎時也會分享，增加餐廳團隊互動的機會。

除獎品價值是過往尾牙兩倍，麥當勞線上尾牙並串連線上與線下，並規畫「直播加碼天天抽」橋段，透過獨家開發的「麥胞小尖兵APP」，每天都送麥胞點數50點，完成指定任務還有加碼送，累積點數即可從APP上換取精美的麥胞專屬精品。

麥當勞「線上尾牙」已於本月18日結束，12／14日第一天登入超過5000人且不重覆，參與率超過九成五，超過2000人同時在線上加抽獎並創記錄，五天下來中獎率達百分百，除創下麥當勞有史以來尾牙的最高參與度，更因員工熱情投入並串聯IG分享，讓「麥胞粉絲團」相關活動的討論度大幅提升。

(工商 )