南投一位黃姓男子與女鄰居小倫（化名）認識多年，2018年間，小倫陪同黃男赴醫院洗腎，未料，黃男一時色性大發，趁小倫喝下藥酒意識不清時，使用手指、茄子等物侵犯其下體。案經審理，一審依乘機性交判刑3年2月，經上訴遭駁回，可上訴。

據判決書指出，黃姓男子明知女鄰居小倫具有中度智能障礙，對於外界的判斷及認知明顯低於常人，卻趁著2018年7月間，搭載小倫去醫院陪同自已洗腎的期間，提供零錢讓小倫購買保力達藥酒、香菸、檳榔等物。

兩人自醫院返回工寮後，黃男見小倫飲用藥酒後，意識逐漸迷離不清，再加上智能障礙使其不知反抗，黃男便手指、茄子接續插入小倫的下體，達成一次性交行為。全案因小倫返家後告知母親，經其母親提告始曝光。

黃男在警詢時聲稱，洗腎後返回工寮後，有使用茄子放入小倫的下體；偵查時，黃男卻改稱，是小倫自己把茄子塞入下體。法院首次行準備程序時，黃男再次改口，小倫在工寮自主脫掉衣物，是她自己做的；法院第二次準備程序，經法官詢問行為時，黃男卻又說，是照著小倫的意去做，只用茄子沒有手指。

黃男的說詞來回反覆，最終仍坦承犯行。南投地院一審期間，依乘機性交罪判處3年2月，案經黃男上訴，台灣高等法院台中分院判定，黃男迄今未與被害人達成和解，判定前審量刑適當，駁回上訴。可再上訴。

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(中時新聞網)