今年疫情盛行與冬天流感即將來襲，讓許多民眾擔心免疫力是否不足，也讓今年免疫相關保健食品市場大幅增加！許多市場調查也指出，免疫力相關保健食品的熱度在今年度有顯著上升，其中又以「雞精」、「靈芝」相關商品最為火熱。

先前有粉絲詢問好食課營養師藻精蛋白相關問題，在看了一些研究後發現藻精蛋白也有調節免疫力的功效，所以這次好食課要介紹與解析藻精蛋白的功效與機制給大家認識，讓大家在選擇相關商品時也可以有所依據！

藻精蛋白是藻類的蛋白質萃取物，最常見是以螺旋藻等微藻作為原料來源。(圖/好食課提供)

●藻精蛋白是什麼？

藻精蛋白，顧名思義是藻類的蛋白質萃取物，最常見是以螺旋藻等微藻作為原料來源，其萃取物成分包含藻藍蛋白（phycocyanin）、異藻藍素（Allophycocyanin），由於是粗萃取物，因此市售的藻精蛋白也含有鈣藻膠（calcium spirulan）等非蛋白質的物質。

在許多研究中，發現藻精蛋白具有抗病毒、調節免疫力等功效因此有許多相關成份被開發成免疫的調節的保健食品，也有以特定藻種製成的專利成分。甚至國內也有醫學大學與知名的生技公司合作，以藻精蛋白、藻類萃取物共同開發「抗流感」、「肺炎」的臨床藥物，並即將進入臨床實驗，顯示藻精蛋白在抗病毒方面，十分具有潛力！

目前有許多業者都有開發藻精蛋白商品，建議選購藻精蛋白時，可以選擇有功效專利、學術單位合作發表論文的才更有保障喔！

●藻精蛋白相關研究

台灣大學醫檢所在2013年的碩士論文，以「專利」的藻精蛋白進行研究，結果指出藻精蛋白能顯著降低糞便輪狀病毒的含量，除此之外，2016年發表在Scientific Report的動物實驗發現，補充藻精蛋白能提升小鼠在感染A型流感病毒後的存活率，依給予劑量從0%存活率逐漸提升至60%。

輪狀病毒為學幼童腹瀉的主因之一，而A型流感更為每年冬天的主要流感型態之一，因此補充藻精蛋白可能可以幫助學幼童提升抵抗力和感染性腸胃炎的問題。

藻精蛋白與過敏性鼻炎的實驗數據。(圖/好食課提供)

藻精蛋白的抗病毒研究大多以動物實驗為主，而在調節免疫和抗過敏的研究中，則不乏人體實驗可做為佐證。2013年的研究中，學者以150位具有過敏性鼻炎的患者進行研究，結果發現補充螺旋藻萃取物可有效改善鼻塞、噴嚏等症狀。

目前已有許多文獻指出，藻藍蛋白（phycocyanin）與異藻藍素（Allophycocyanin）等藻精蛋白成分能增強免疫力！2003年的細胞研究發現，藻精蛋白的異藻藍素可以抑制71型腸病毒感染細胞的能力與延緩病毒複製。

2008年台灣大學醫檢所的論文，利用細胞模式探討藻精蛋白的機制，結果發現藻精蛋白會抑制「輪狀病毒」的蛋白質合成，同時也具有抑制「呼吸道融合病毒」及「第三型副流感病毒」進入細胞的能力。

藻精蛋白與免疫細胞相關研究。(圖/好食課提供)

學者也發現藻精蛋白能調節人體內T-cell、自然殺手細胞的數量與活性，並影響許多細胞激素的生成，進而具有抗過敏功效，除此之外，T-cell與自然殺手細胞也與抗病毒、抗感染有關，由此推測藻精蛋白可能是透過影響「免疫細胞活性」、「病毒生長」或「病毒進入細胞」等三種路徑，達到增強抵抗力的功效。

在這篇專欄中，好食課介紹了藻精蛋白的來源、機制等，而市面上確實已有不只一家業者開發藻精蛋白的滴劑、口嚼錠等商品，但並非每一家業者的藻精蛋白商品都有科學研究支持，因此建議要選擇有「專利」成份或與「學術單位」進行科學研究的商品。

除此之外，保健食品也是食品，因此製造的品質也十分重要，因此建議消費者要選擇具有HACCP、ISO22000等相關驗證的優質製造廠才能更安心！(編輯梁惠明)

(中時新聞網)