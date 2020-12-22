台中市李姓男子10月份在沙鹿與陳男小客車對撞，導致重傷送醫救治，昨日po文指受理的員警不來醫院作筆錄，還故意把行車紀錄器影像弄壞，質疑想吃案而檢舉到督察組。清水警分局今日澄清說， 男子當時因在加護病房，員警告知家屬，俟傷勢好後要到派出所做筆錄；至於影像部分為電腦當機重灌，車禍雙方檔案都消失，並非僅他的不見。

李姓男子昨（22日）在〈清水小鎮〉po文表示，他騎重機出車禍四肢全斷，員警說「重機都嘛騎很快」，先入為主觀念態度可議，也不去醫院作筆錄，還把他老婆送去的行車記錄器畫面搞掉，質疑該員警做筆錄不願意還搞丟證據。

對此，清水警分局澄清說，該車禍發生在10月19日，李男在沙鹿騎重機直行，與由陳男駕駛的轉彎小客車相撞，李男四肢骨折重傷送醫院加護病房救治，承辦員警當時告知家屬，俟傷勢復原後要到派出所做筆錄，直到12月初竟接獲督察局通知，於是先赴院幫李男製作筆錄。

清水警分局澄清指出，李男在住院期間，均未與家屬聯繫，也自行申請車鑑，對於不慎將雙方行車影像弄壞，也有向雙方致歉，小客車駕駛陳男有再度提供備份檔，不過，李男的備份檔已不願意再給警方。警方強調，陳男後來提供的影像，也能清楚了解到事故發生的經過。

(中時 )