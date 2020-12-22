台灣人太有錢啦！台商資金回流，大手筆在台買地、買房、買豪車！總噸位5萬6,164噸級的挪威籍翠莎號汽車船，21日載運近3,000輛2021年最新款的賓士、BMW、Mini Cooper等進口豪車抵達台中港，總價直逼百億元，碼頭呈現一片壯觀的車海，創下台中港開港44年以來，單航次進口車數及總價值最高紀錄。

台中港務分公司表示，台中港占盡地利之便，國內進口豪車大都從台中港卸貨。翠莎號汽車船21日載運包括賓士1,513輛、BMW1,326輛、Mini Cooper158輛等近3,000輛進口豪車，估計總市值高達99億元，進口關稅加奢侈稅，估貢獻國庫逾40.5億元，同樣締造台中港開港以來最高紀錄。

全球各國受到疫情影響，今年3月進口車廠紛紛停產，直到6月疫情趨緩才又開始趕工生產，自8月以來，台中港單月平均有五輛汽車船頻繁進出台中港。由於農曆春節前夕向是新車銷售旺季，車商無不卯足全力促銷，配合推出2021年新車款搶市，21日運抵台中港卸貨的進口豪車，都是趕著農曆年前出貨的新車款。

關務署台中關表示，台中港2020年1月至21日為止，累計進口汽車已達39,635輛，總價值達1,307.9億元，預估為國庫挹注約535億元的進口關稅。

由於台灣防疫做得好，疫情讓大批的台商滯留台灣、留學生也紛紛返台避疫，許多企業主紛紛砸錢購屋置產、買豪車，帶動旗下擁有BMW、Mini Cooper、Porsche保時捷的汎德永業，今年前三季EPS高達9.89元、獲利創下近三年同期新高。

據悉，中部是台商最多的縣市，今年以來台中豪車銷售強強滾，汎德永業車價385萬、170萬兩個級距的BMW，銷售成長特別明顯。

此次挪威籍翠莎號汽車船原定19日上午抵達台中港卸貨，但受到強勁東北季風影響，滯留台中港外海，在外海繞行或慢車點漂方式，靜候風浪轉小才能進港，直到21日早上7點靠泊台中港8A碼頭，隨後進行卸貨工作。

代理船務的顗泰企業表示，今年初單月平均進口1,800輛汽車到台中港，而台中港單次最高汽車載運紀錄，原是今年8月25挪威籍運輸者號汽車船，一共載運2,646輛進口豪車，但21日被翠莎號汽車船打破。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)