路透周一(21日)引述消息來源指出，蘋果(Apple)目標於2024年生產出首款自動駕駛電動車，其中電池會如同當年iPhone一樣令人驚豔，是該公司下個劃時代技術。蘋果周一股價收漲1.24%，盤後再揚2.09％，暫報130.91美元。

2014年蘋果就推出開發自動駕駛技術「泰坦計畫」(Project Titan)，但直到近期曾跳槽特斯拉(Tesla)老將費爾德(Doug Field)回鍋蘋果，接手計畫後才有進展。蘋果造車計畫核心策略是新電池設計，透過減少複合薄膜厚度增加電池組內部空間，因此可以放入更多活性材料，提升續航力。此外，此計畫也正在研究磷酸鋰電池，希望能減緩電池過熱和安全性問題。

自動駕駛系統可能會應用數個光學雷達傳感器，目前蘋果已經於iPhone 12 Pro和iPad Pro使用光學雷達傳感器，路透指出，蘋果現階段已經開始與可能的光學雷達供應商進行談判，但也沒有放棄自行研發光學雷達元件方案。

蘋果要造車最大問題可能是供應鏈，因為他們從未進入過汽車業務，由於汽車代工廠通常需要一定數量大單才能獲利，這對蘋果可能會是很大障礙，例如該公司之前與零組件大廠麥格納國際(Magna International)談判就沒取得任何成果。

這位消息來源告訴路透，蘋果仍傾向以代工模式來造車。此外還有知情人士說，除了推出自家品牌汽車，蘋果也可能縮限泰坦計畫到只研發自動駕駛系統，再與轉向電動車的傳統車商們合作。泰坦計畫參與者評估，不管是哪種方向，由於疫情，Apple Car也可能2025年以後才能生產。

(中時新聞網)