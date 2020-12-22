國民黨革實院長羅智強發動「懸崖勒豬」行動，點名要罷免民進黨挺萊豬立委，被民進黨立委鄭運鵬指為「高雄市前市長韓國瑜被成功罷免之後的『膝蓋反射』」。國民黨前立委孫大千今早在臉書發文，質疑民進黨立委對民眾的食安如此的麻木不仁，良知都被凍結了嗎？並痛罵「笨蛋！關鍵是瘦肉精，不是韓國瑜。」

孫大千說，韓國瑜請假參選總統期間，韓團隊在市政的表現並不比現在的陳其邁差，何來的「荒廢市政」之說呢？

他說，民進黨躲在幕後，利用公民團體擔任白手套，煽動民眾的情緒，硬是把請假參選總統的韓國瑜罷免掉，這才是仇恨動員的始作俑者吧？

孫大千表示，對美國政府卑躬屈膝，喪權辱國，犧牲民眾健康安全的萊豬立委，比起請假參選的韓國瑜來說，恐怕才是真正的罪大惡極？被罷免只不過是剛剛好吧？

他指出，倘若民進黨的立法委員真的認為理直氣壯，為所當為，為什麼沒有人敢大聲地站出來說一句，「我支持開放萊豬進口」呢？

孫大千強調，面對罷免案，不知道自我反省，居然只會「膝蓋反射」的拉韓國瑜出來當擋箭牌。笨蛋！關鍵是瘦肉精，不是韓國瑜。

(中時 )