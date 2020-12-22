朱學恒臉書。

備受爭議的美國萊豬進口行政命令將在本周四(24)送交立院闖關，而日前傳出民進黨內部已經達成共識，對於該案立院黨團將會「一致投票」，力求保送通關，行政院長蘇貞昌更在討論中勉勵黨內同志，「萊豬案將會與同婚案一樣，歷史會證明決策沒有錯」。這個提振同仁士氣的發言，讓宅神朱學恒不寒而慄，直呼「媽呀！台灣人權跟美國豬肉可以比嗎？」

朱學恒昨(21)晚在臉書發文指出，這次萊克多巴胺美豬的表決，蘇貞昌引同婚專法表決為例說：歷史會證明我們的決策沒有錯。而這個說法讓宅神非常不以為然，直呼「台灣人權跟美國豬肉可以比嗎？」更痛批民進黨不知道是不是還處在年初勝選、志得意滿的心境中，完全不知現實社會的反應。

民進黨拒絕道歉、拒絕退讓、拒絕說出背後原因、拒絕協商。朱學恒指出，確實，上次的選舉民進黨以壓倒性的票數得到勝利，但如今民進黨的作法卻毫無立論基礎，讓他們的支持者「看起來像白癡一樣」，想要護航卻完全找不到辯護的點。

朱學恒的發文引來網友的討論，留言表示「權會使人魔化」、「這次的表決又要硬過就是了？在野黨真的一點辦法都沒有了嗎？」「民進黨現在都不演了」、「危害台灣的法案還說得這麼大聲」、「黨意又大於民意了」、「這群民意代表是不是忘了誰投票給他們的？」「太可惡！」

(中時新聞網)