美國國會終於就新一輪新冠紓困方案達成協議，但英國因新冠肺炎變種病毒傳播失控而遭到嚴格封鎖，市場在多空消息間拉鋸，周一美股標普500指數在劇烈震盪後小跌收盤，道瓊指數在Nike與銀行股走強支撐下，終場小漲作收。

Lenox Wealth Advisors投資長David Carter表示，「聖誕行情」還要再等等。令人不安的英國疫情消息，提醒市場這場大流行病尚未解決，前方道路可能顛簸，且仍具不確定性。

經過數個月的政黨角力，美國國會周日敲定一項新冠紓困協議，這個預計於周一通過的9,000億美元援助方案包括失業救濟、小型企業援助與疫苗配發，但是規模未能達到許多人的期望。

英國出現具高度傳染力的新冠變異病毒株，加劇對進一步封鎖的擔憂，並促使世界各國紛紛採取行動，禁止來自英國的旅客入境。

周一收盤，標普500指數跌14.49點或0.39%，為3,694.92點，盤中一度重挫近2%。

在Nike與銀行股上漲驅動下，道瓊工業指數午後急拉400點，終場收漲37.4點或0.12%，為30,216.45點。

那斯斯達克指數收跌13.12點或0.1%，為12,742.52點。

標普500指數11大類股中，僅金融股與科技股收高。

儘管新紓困案料將提供航空業150億美元作為薪資援助，但受英國疫情打擊，航空股表現疲弱，標普1500航空股指數下挫1.2%。

受英國疫情的變化影響，旅遊相關股盤初重挫，但部分人士認為對新冠病毒變種的擔憂可能過於誇大。美國食藥局（FDA）前局長Scott Gottlieb表示，英國出現的新病毒株，其病毒表面蛋白似乎並未突變到能避開我們的疫苗或先前的免疫系統。

特斯拉首日加入標普500指數，權重佔比約達1.69%，在該指數成分股中排名第五大。受蘋果打造自動車的消息打擊，特斯拉股價大跌逾6%。

銀行股逆勢走高。聯準會上周五公布半年一度的壓力測試結果，並宣布鬆綁對銀行業實施庫藏股與配發股利的限制。標普銀行股指數大漲2.7%。高盛漲逾6%，收在256.98美元，超過疫前股價。摩根大通漲3.8%。

Nike上漲4.9%，收在144.02美元，創下歷史新高。該公司上修全年營收預測，促使數家券商調升其股票目標價。

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）股價下挫1.9%，該公司宣布以44億美元收購美國火箭發動機製造商Aerojet Rocketdyne。

IBM下跌2.0%，該公司宣布收購芬蘭新創公司Nordcloud，以強化雲端運算業務。

(時報資訊)