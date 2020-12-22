本周起理論上應是「外資放年假、內資主控盤」，但從大盤成交量仍有2500億元來看，外資都不願提早放假，難道是要熬到12月24日平安夜？雖然周一大盤是向上挺升的，但支撐盤面人氣的主軸在非電族，包括航運、鋼鐵、電器電纜、塑化；電子股佔大盤的比重則降低至6成以下。

從周一盤面轉由傳產接棒來看，市場投機力看來較為謹慎，因為電子股跟國際盤聯動性較高，捨電子轉向非電，代表市場派心態相對保守，不過，資金轉攻跟基礎建設相關的原物料族群點火，也說周二大盤目前的主軸仍以「景氣復甦」為前提。

從周一早盤壓低被動元件來看，主力資金有意先將投機力引導至非電族，感覺操作手法頗為刻意，因為被動龍頭壓低後又快速急拉上來、應非出貨企圖，大膽研判，主力似乎傾向讓短多資金不再關注電子，反而趁下殺引發獲利持股下車(洗盤行為)，若真是如此，則周二電子股可望成為盤面焦點。

(時報資訊)