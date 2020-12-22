美國萊豬叩關倒數，24日立法院將投票表決萊豬相關行政命令，台北市議員羅智強從20日開始，每天挑一位萊豬立委，號召網友出征留言「懸崖勒豬，別護萊豬」灌爆臉書。今（22）日羅智強再次點名民進黨立委蔡適應，且要親自到基隆去，和基隆的民代鄉親們站在一起。

羅智強20日點名蔡適應，短短一天，蔡適應臉書湧入3千多則留言，表達反萊豬立場。今羅智強在臉書表示，在多位基隆市議員的邀請下，要回到故鄉基隆，並送給蔡適應一句「吃萊豬，基隆人，不適應」，所以今天要「重複點名」蔡適應。

羅智強指出，過去拿著「毒牛」標語的是蔡英文；過去說萊豬進來總統下台的是高雄市長陳其邁；過去說萊豬進來喪權辱國、出賣豬農的是民進黨，而蔡適應卻要基隆人「適應」民進黨口中有毒、有害絕不能吃的萊豬。

台北市議員羅智強割萊委，號召網友出征留言「懸崖勒豬，別護萊豬」灌爆臉書，今再次點名民進黨立委蔡適應。（圖／摘自羅智強臉書）

「你可以適應民進黨滿口的謊言，你可以適應吃萊豬」，羅智強批蔡適應，沒有資格要基隆人跟著適應民進黨的昨是今非、適應民進黨曾經說有毒的萊豬，並呼籲蔡適應，不要背叛基隆人的食安託付，不要為了黨意去當背叛基隆人的萊豬立委，「當萊豬進口成為事實，割萊委就成為我們的義務」，也警告他「不要低估人民的憤怒，好自為之」。

對於遭點名，蔡適應日前批評羅智強，為爭取黨內台北市長提名，急於搶聲量，不顧國家利益，搶當反美大將。羅智強則回應，基隆鄉親不是笨蛋，都記得當年整個民進黨從上到下，是如何堅持「牛豬分離」，也坦言「因為我要選台北市長」，所以更要守護台北市民的食安反對萊豬，而蔡適應想選基隆市長人盡皆知，卻背叛基隆市民的健康護航萊豬，這才是讓人傻眼的事。

反萊豬，永遠的行動派 今天中午11:30 在多位基隆市議員的邀請下 我回到我的故鄉基隆 要送給蔡適應一句 吃萊豬，基隆人，不適應 所以今天我要「重複點名」蔡適應 過去拿著「毒牛」標語的不是羅智強，是蔡英文 過去說萊豬進來總統下台的... 由羅智強發佈於 2020年12月21日 星期一

(中時新聞網)