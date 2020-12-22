【愛傳媒左化鵬專欄】12月20日大飽耳福，前往台北中山堂，聆聽一場由京胡和大提琴的對話。

兩位青年音樂家，用琴弦帶領我進入楚漢相爭的年代，我彷彿聽到西楚霸王項羽，千百年前在垓下的慷慨悲歌，彷彿見到虞姬，舞劍殉情，在烏江畔香消玉殞。

音樂會結束，心情激盪，久久未能平復。

這段故事的樂曲情節，是以梅蘭芳著名的京劇「霸王別姬」為藍本。由台北市立國樂團、美女二胡音樂家張舒然、大提琴演奏家陳世霖共同演繹。

在樂團指揮鍾耀光的指揮下，台北市立國樂團首先以「十面埋伏」拉開了序幕，樂曲由「列營」、「吹打」、「埋伏」、「雞鳴山小戰」、「九里山大戰」、「烏江自刎」、「眾軍奏凱」、「諸將爭功」、「得勝回營」等十三段曲子組成。展現了這場古代戰爭，廝殺激烈的戰況。

在「十面埋伏」的序曲後，大提琴陳世霖奏出低沉的旋律，表達大戰前夕項羽被困垓下沉重的心情，隨後，二胡張舒然奏出虞姬的經典唱段「自從我隨大王東征西討」和「看大王」。

大提琴和京胡時而唱和，時而應答，細膩的描摹出項羽和虞姫，英雄氣短，兒女情長。

樂曲中段，氣氛一度緩和，後台嗚嗚響起了嗩吶聲，彷彿營帳外，突然響起一片肅殺的號角聲。大提琴再次奏出錚錚的琴音，琴弦中浮現出，項羽和虞姫生離死別的畫面。

樂團短暫的過門後，樂曲進入最後的高潮「夜深沉」，京胡先奏出虞姬舞劍自刎的旋律，之後，在樂團的堆疊下，大提琴從原先附和京胡的角色，逐漸轉居主角，旋律中，出現了之前不諧和的和弦和瘋狂的滑音顫弓，最後大提琴與京胡，一起在強力的和弦上結束全曲。

項羽蒼涼悲壯的垓下歌：「力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝，騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何？」。

和虞姬繾綣悱惻的「漢兵已略地，四方楚歌聲，大王意氣盡，賤妾何聊生？」，千古悲歌的旋律，彷彿仍在聽眾的耳畔中迴盪。

謝幕時，美女京胡演奏家張舒然和大提琴家陳世霖登台，接受觀眾熱烈的掌聲。張舒然是基隆人，這位雨都的兒女，是當代最傑出的青年二胡演奏家，兼任台灣藝術大學和師大的講師，曾巡迴世界十幾個國家演出，她融合了二胡、高胡、中胡，京胡、擂琴和大廣弦的演奏技巧，形成了自己風格廣泛的表演風格。

陳世霖屏東人，自幼接觸大提琴，後來，赴美國波士頓在新英格蘭音樂院習琴，曾接受過馬友友指導，他後來在加拿大包瑞里斯弦樂擔任四重奏大提琴家，六年超過五百場次的演出，他現在是天母「IS M主意甜時」法式甜點的創辦人，也是「灣聲樂團」大提琴首席。

回程時，我想起清朝詩人何濤的「虞美人」：

「遺恨江東應未消，芳魂零亂任風飄。八千子弟同歸漢，不負君恩是楚腰」。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)